Наступний бій Усика: коли та де відбудеться поєдинок
Боксерський світ готується до незвичайного протистояння. Це буде нестандартний поєдинок, адже на ринг вийдуть українець Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, який не має професійного досвіду саме в боксі.
Поєдинок відбудеться вже зовсім скоро. Про те, коли і де зустрінуться спортсмени, розповість 24 Канал.
Коли відбудеться наступний поєдинок Усика?
Наступний бій українець проведе 23 травня 2026 року.
Де відбудеться бій Усик – Верховен?
Бій відбудеться в незвичній локації – у Гіза біля відомих Єгипетських пірамід.
Поєдинок організують під егідою WBC як добровільний захист титулу Усика.
Як пройшла дуель поглядів Усика та Верховена?
- Уперше спортсмени зустрілися у вівторок, 14 квітня, під час спільної пресконференції, де вони обмінялися першими заявами та показали свій настрій перед майбутнім поєдинком.
Усик пояснив свою зацікавленість цим боєм бажанням залишатися вільним у виборі суперників і робити те, що вважає правильним для себе.
Він утримався від гучних прогнозів, наголосивши, що не любить передбачати результат і воліє дочекатися самого бою. Також спортсмен підкреслив, що повністю зосереджений на найближчому поєдинку та не коментує чутки про можливі майбутні великі бої.
Завершилася пресконференція традиційною дуеллю поглядів між учасниками.