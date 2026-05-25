"Недобрий знак": Красюк застеріг Усика після скандального бою

Олександр Усик 24 травня технічним нокаутом в 11 раунді переміг кікбоксера Ріко Верховена. Результат поєдинку прокоментував колишній промоутер українця Олександр Красюк.

Він назвав переваги обох боксерів, а також заявив, що Усику варто зробити висновки після складного бою. Його заяву передає Boxing King Media.

Усик – Верховен: що про бій сказав Красюк?

Порівнюючи Усика та Верховен, промоутер зазначив, що 39-річний Олександр має більший боксерський досвід, вищий боксерський IQ, на кілька рівнів кращу техніку та чудову роботу ніг. За його словами, це все, що потрібно бійцю для перемоги.

Водночас він назвав і переваги Ріко, зокрема ефективну вагу, а також витривалість.

"Він важчий за Усика приблизно на 15 кілограмів, і це не жир, а функціональна м’язова маса. Крім того, Ріко має величезне серце. Це справжній лев, боєць, який пройшов через усі можливі труднощі у своїй кар’єрі. Він пережив справжні війни в ринзі. У нього фантастична витривалість", – сказав Красюк.

Окрім того, на думку промоутера, Пітер Ф'юрі, який готував Ріко до бою у Гізі, один із найрозумніших тренерів на планеті. Найбільша ж перевага Верховена, на думку Красюка, полягала у відсутності психологічного тиску за результат.

"На Ріко не було жодного тиску. Якщо він програє – то програє найкращому бійцю планети. Він заробить гроші, стане ще популярнішим. А якщо програє Усик – він втратить усе: славу, спадщину, велич. Бо люди запам’ятовують останній бій. І саме такі дрібниці створюють різницю", – зазначив він.

Промоутер згадав, що перед поєдинком давав прогноз і казав, що Усик має перемогти, але "завжди є місце для дива або Божої волі". Красюк наголосив, що Усику варто внести корективи після важкого протистояння з Верховеном.

Дякувати Богу, цього разу дива не сталося. Але сигнал уже є. І коли сигнал отримано – треба робити висновки. А після висновків – вносити правильні корективи та покращення. Інакше той напрямок, у якому все рухається зараз, – недобрий знак для мого брата Олександра,

– сказав Красюк.

