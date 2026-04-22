"Викличе питання": для Усика назвали головний ризик наприкінці кар'єри
- Бій між Усиком і Верховеном відбудеться за правилами боксу, що є перевагою для Усика.
- Для Усика головний ризик полягає в очікуваннях на домінуючу перемогу, тоді як навіть конкурентний виступ Верховена буде вважатися успіхом.
Олександр Усик і Ріко Верховен 23 травня проведуть так званий бій-кросовер. Нідерландець, який є видатним кікбоксером, перевірить свої сили на тлі найкращого боксера планети з України.
CEO авторитетного журналу The Ring Рік Ріно присвятив поєдинку колонку, в якій пояснив, значення бою біля величних пірамід Гізи. 24 Канал адаптував його статтю для українських фанатів боксу.
Усик – Верховен: що про бій пишуть у The Ring?
Передусім слід сказати, що бій Усика та Верховена відбудеться за правилами боксу, тому жодних інших гібридних дозволів, як-от бити ногами, – не буде. На вболівальників чекає бокс зі звичними правилами.
Верховен, чия перевага ґрунтується на різноманітному арсеналі ударів, вийде на поєдинок, де йому дозволено використовувати лише руки, що є стихією Усика. Відтак, кікбоксеру доведеться адаптуватися до інших правил.
Виклик для Верховена не просто технічний, а концептуальний. Бокс на найвищому рівні вимагає економії рухів і прийняття рішень, на освоєння яких можуть піти роки. 23 травня йому доведеться продемонструвати це під світлом прожекторів проти суперника, який присвятив свою кар'єру вдосконаленню цих навичок,
– пише Ріно.
На думку CEO журналу The Ring, для Усика ризик полягає не стільки у фізичному плані, скільки в тому, як його сприймуть.
Від нього очікують перемоги. Важливо лише те, як саме. Домінування вважається само собою зрозумілим; будь-що менше викличе питання,
– зазначив він.
Натомість для Верховена ситуація інша: перемога стане сенсацією, але навіть конкурентний виступ протягом дванадцяти раундів викличе повагу.
"Попри всю інтригу, цей бій, можливо, в підсумку підтвердить те, на чому бокс давно наполягає. Ти можеш вийти на ринг, ти можеш принести з собою свою репутацію – але щоб перемогти там, ти повинен вільно володіти мовою боксу. Коли в пустелі осяде пил, сховатися буде ніде. Або Верховен створить сенсацію століття, або бокс ще раз нагадає всім, чия це насправді гра", – підсумував Ріно.
Усик – Верховен: більше деталей про бій
- 39-річний Усик у поєдинку проти Верховена захищатиме чемпіонський пояс WBC. Цей титул непереможний українець здобув у 2024 році, коли переміг Тайсона Ф'юрі.
- Нещодавно бійці провели першу спільну пресконференцію, під час якої також зустрілися у дуелі поглядів.
- Низка експертів вважають Усика беззаперечним фаворитом поєдинку. Так, відомий тренер Малік Скотт заявив, що результат бою очевидний. Фахівець не вірить у перемогу Верховена, який проведе тільки другий бій за правилами боксу.
- Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу теж висловив думку, що Усик має здобути перемогу. За словами експерта, нідерландець має мінімальний досвід у боксі, а його єдиний суперник не відповідає рівню найсильніших бійців.
- Додамо, що зустріч з Верховеном входить до серії з трьох останніх боїв у кар'єрі Усика. Раніше українець повідомив, що планує також зустрітися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа, а також Тайсоном Ф'юрі чи Агітом Кабаєлом. Після цього чемпіон планує завершити кар'єру.