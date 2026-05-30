В Усика жорстко відповіли критикам бою з Верховеном

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, прокоментував перемогу українця над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Він відповів критикам, які вважають, що у Верховена "вкрали перемогу".

Передусім Лапін зазначив, що в команді Усика не очікували на легкий бій. Про це повідомляє The Mirror.

Як у команді Усика відреагували на бій з Верховеном?

Також він наголосив, що метою Олександра було виснажити свого суперника, стиль боксу якого виявися незручним.

"Метою було виснажити дуже сильного й незвичного суперника, який постійно створював незручні кути та тиск. Кожен, хто справді розуміється на боксі, знає, як важко мати справу з незручним та неортодоксальним бійцем", – сказав директор.

Лапін підкреслив, що значення має тільки остаточний результат поєдинку, а не проміжні підсумки, які були на записках суддів до 11-го раунду. Після 10-го раунду Ріко мінімально перемагав Усика.

Щодо суддівських записок, коментарів або наративу трансляції – усе це насправді не має значення. Єдине, що має значення, – це остаточний результат,

– заявив він.

Директор команди Усика додав, що Олександр серйозно готувався до поєдинку з Верховеном. Він також підкреслив, що багато людей недооцінили справжній рівень Ріко.

"Багато людей недооцінили, наскільки складним може бути цей тип бою. У підсумку це перетворилося на чудове шоу. Фанати отримали емоції, напругу і видовищний нокаут", – резюмував Лапін.

Чому критикують бій Усик – Верховен