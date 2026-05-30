В Усика жорстко відповіли критикам бою з Верховеном
Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, прокоментував перемогу українця над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Він відповів критикам, які вважають, що у Верховена "вкрали перемогу".
Передусім Лапін зазначив, що в команді Усика не очікували на легкий бій. Про це повідомляє The Mirror.
Як у команді Усика відреагували на бій з Верховеном?
Також він наголосив, що метою Олександра було виснажити свого суперника, стиль боксу якого виявися незручним.
"Метою було виснажити дуже сильного й незвичного суперника, який постійно створював незручні кути та тиск. Кожен, хто справді розуміється на боксі, знає, як важко мати справу з незручним та неортодоксальним бійцем", – сказав директор.
Лапін підкреслив, що значення має тільки остаточний результат поєдинку, а не проміжні підсумки, які були на записках суддів до 11-го раунду. Після 10-го раунду Ріко мінімально перемагав Усика.
Щодо суддівських записок, коментарів або наративу трансляції – усе це насправді не має значення. Єдине, що має значення, – це остаточний результат,
– заявив він.
Директор команди Усика додав, що Олександр серйозно готувався до поєдинку з Верховеном. Він також підкреслив, що багато людей недооцінили справжній рівень Ріко.
"Багато людей недооцінили, наскільки складним може бути цей тип бою. У підсумку це перетворилося на чудове шоу. Фанати отримали емоції, напругу і видовищний нокаут", – резюмував Лапін.
Чому критикують бій Усик – Верховен
- Поєдинок бійців відбувся 24 травня у єгипетській Гізі та завершився суперечливою перемогою чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.
- Попри прогноз експертів Верховен став серйозною проблемою для Усика. На думку низки фахівці, Ріко був близький до перемоги, але хід протистояння змінився в 11 раунді, коли Олександр потряс суперника сильним аперкотом.
- Після цього Верховен отримав аж 30 секунд на відновлення, хоча, відповідно до правил боксу, мав продовжити бій відразу після нокдауну. Усик кинувся добивати суперника наприкінці раунду й рефері Марк Лайсон зупинив бій буквально одночасно з фінальним гонгом.
- Саме рішення Лайсона спровокувало шквал критики, мовляв, у Верховена вкрали перемогу. Рефері ж пояснив, що не чув гонг, а на кадрах з поєдинку видно, що він намагався зупинити протистояння ще до гонга.