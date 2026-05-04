4 травня, 20:25
Суперника Усика жорстоко побили напередодні бою

Михайло Гема
Основні тези
  • Ріко Верховен зазнав численних забоїв від інтенсивних тренувань в рамках підготовки до бою з Олександром Усиком.
  • Поєдинок Усика з Верховеном відбудеться 23 травня, і експерти вважають українця фаворитом, враховуючи відсутність у нідерландця досвіду в боксі.
Ріко Верховен за три тижні до титульного поєдинку проти Олександра Усика поділився неочікуваними деталями зі свого тренувального табору. Нідерландський боєць продемонстрував, що підготовка дається йому нелегко.

Чемпіон з кікбоксингу у своєму інстаграмі опублікував відео, на якому видно, що його обличчя у синцях. Верховен навіть пожартував, що на перший погляд здається, що це макіяж, а не наслідки ударів.

Що сталося з Верховеном перед боєм з Усиком?

37-річний боєць зізнався, що його тіло також у синцях через інтенсивні тренування, зокрема спаринги. На одному з роликів у соцмережах нідерландець показав, як його б'є відомий британський спортсмен і стронгмен Едді Голл.

Чесно кажучи, відчуття таке, ніби мене переїхала вантажівка. Це було важко, це було пекло,
– сказав Ріко. 

Водночас у його словах також є певний оптимізм. Зокрема, Верховен зазначив, що зусилля, які він вкладає у підготовку, починають приносити плоди.

Як виглядає Верховен: дивіться відео

 

Експерти профільного нідерландського видання Sportnieuws.nl підкреслюють, що синяки на тілі Верховена – це свідчення інтенсивної підготовки кікбоксера, під час якої йому доводиться неабияк попотіти на спарингах.

Окрім фізичної форми, набір ваги є важливою складовою його тренувального табору. Верховен зважився перед камерою, і ваги показали 125,1 кілограма – ознака того, що він рухається відповідно до плану,
– йдеться у статті.

Що відомо про бій Верховена з Усиком?

  • Поєдинок між Усиком і Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі біля єгипетських пірамід. В Україні трансляцію бою офіційно покаже Київстар ТБ.

  • На кону протистояння стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC, який український боксер спробує втретє захистити після того, як переміг Тайсона Ф'юрі й Даніеля Дюбуа.

  • Суперників об'єднує те, що вони найкращі у своїй справі. Так, Усика визнаного найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, а Верховен тривалий час був чемпіоном світу у кікбоксингу.

  • Тепер же нідерландець спробує перенести свій досвід перемог у кікбоксингу на боксерський ринг. Утім, на думку експертів, чемпіон світу з України – абсолютний фаворит протистояння.

Який прогноз дають експерти на бій Усик – Верховен?

  • Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів про свій прогноз на бій. Він сказав, що Усик – фаворит поєдинку, адже у Верховена фактично немає досвіду в боксі.

  • Свій єдиний бій за правилами боксу нідерландець провів у 2014 році, коли переміг маловідомого угорця Яноша Фінферу.

  • Ексчемпіон світу Олександр Гвоздик теж схиляється до того, що українець має здобути перемогу. Однак він вважає, що кікбоксер може бути небезпечним на початку поєдинку.

  • У звитягу Верховена не вірять навіть його колеги. Наприклад, кікбоксер і чемпіон Gloru Чіко Квасі в коментарі De Telegraaf сказав, що Усик переможе, однак не виключив, що нідерландець може здивувати.

