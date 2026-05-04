Суперника Усика жорстоко побили напередодні бою
- Ріко Верховен зазнав численних забоїв від інтенсивних тренувань в рамках підготовки до бою з Олександром Усиком.
- Поєдинок Усика з Верховеном відбудеться 23 травня, і експерти вважають українця фаворитом, враховуючи відсутність у нідерландця досвіду в боксі.
Ріко Верховен за три тижні до титульного поєдинку проти Олександра Усика поділився неочікуваними деталями зі свого тренувального табору. Нідерландський боєць продемонстрував, що підготовка дається йому нелегко.
Чемпіон з кікбоксингу у своєму інстаграмі опублікував відео, на якому видно, що його обличчя у синцях. Верховен навіть пожартував, що на перший погляд здається, що це макіяж, а не наслідки ударів.
Що сталося з Верховеном перед боєм з Усиком?
37-річний боєць зізнався, що його тіло також у синцях через інтенсивні тренування, зокрема спаринги. На одному з роликів у соцмережах нідерландець показав, як його б'є відомий британський спортсмен і стронгмен Едді Голл.
Чесно кажучи, відчуття таке, ніби мене переїхала вантажівка. Це було важко, це було пекло,
– сказав Ріко.
Водночас у його словах також є певний оптимізм. Зокрема, Верховен зазначив, що зусилля, які він вкладає у підготовку, починають приносити плоди.
Як виглядає Верховен: дивіться відео
Експерти профільного нідерландського видання Sportnieuws.nl підкреслюють, що синяки на тілі Верховена – це свідчення інтенсивної підготовки кікбоксера, під час якої йому доводиться неабияк попотіти на спарингах.
Окрім фізичної форми, набір ваги є важливою складовою його тренувального табору. Верховен зважився перед камерою, і ваги показали 125,1 кілограма – ознака того, що він рухається відповідно до плану,
– йдеться у статті.
Що відомо про бій Верховена з Усиком?
Поєдинок між Усиком і Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі біля єгипетських пірамід. В Україні трансляцію бою офіційно покаже Київстар ТБ.
На кону протистояння стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC, який український боксер спробує втретє захистити після того, як переміг Тайсона Ф'юрі й Даніеля Дюбуа.
Суперників об'єднує те, що вони найкращі у своїй справі. Так, Усика визнаного найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, а Верховен тривалий час був чемпіоном світу у кікбоксингу.
Тепер же нідерландець спробує перенести свій досвід перемог у кікбоксингу на боксерський ринг. Утім, на думку експертів, чемпіон світу з України – абсолютний фаворит протистояння.
Який прогноз дають експерти на бій Усик – Верховен?
Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів про свій прогноз на бій. Він сказав, що Усик – фаворит поєдинку, адже у Верховена фактично немає досвіду в боксі.
Свій єдиний бій за правилами боксу нідерландець провів у 2014 році, коли переміг маловідомого угорця Яноша Фінферу.
Ексчемпіон світу Олександр Гвоздик теж схиляється до того, що українець має здобути перемогу. Однак він вважає, що кікбоксер може бути небезпечним на початку поєдинку.
У звитягу Верховена не вірять навіть його колеги. Наприклад, кікбоксер і чемпіон Gloru Чіко Квасі в коментарі De Telegraaf сказав, що Усик переможе, однак не виключив, що нідерландець може здивувати.