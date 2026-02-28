"Як це можливо?": бій Усика з Верховеном рознесли на друзки

Олександр Усик і Ріко Верховен 23 травня зустрінуться у поєдинку за титул чемпіона WBC. У боксерській спільноті не всі позитивно сприйняли цей бій.

Британський боксер Девід Аллен у коментарі ютуб-каналу David White Rhino Allen розкритикував, що WBC санкціонувала поєдинок за титул чемпіона світу. Річ у тім, що Верховен провів тільки один бій у боксі ще у 2014 році.

Чому розкритикували бій Усик – Верховен?

Спортсмен додав, що існує рейтинг боксерів, які мають право на на чемпіонський бій, а також обов'язкові претенденти.

Як це можна санкціонувати за титул чемпіона світу у надважкій вазі, справжній чемпіонський пояс? Я не впевнений. А як щодо топ-15 рейтингу? А як щодо обов'язкових претендентів? Я не розумію. А як щодо інших поясів, які він має? А як щодо IBF і WBA? Чому їх немає на кону? Чому?,

– заявив Аллен.

Боксеру не подобається, що Верховен прийшов у боксі з іншого виду спорту й після того, як провів один професійний бій, битиметься за титул чемпіона світу у надважкій вазі.

"Я не згоден з цим. Ви повинні заробити свій шанс", – резюмував Аллен.

Це цікаво. Якщо Верховен переможе Усика, то зможе стати чемпіоном світу вже в другому поєдинку на профі-рингу, що буде новим рекордом.

Усик – Верховен: що відомо про бій?