"Как это возможно?": бой Усика с Верховеном разнесли вдребезги
- Британский боксер Дэвид Аллен раскритиковал санкционирование боя Усик – Верховен за титул чемпиона WBC, поскольку Верховен имеет всего один профессиональный бой в боксе.
- Аллен считает, что Верховен не заработал свой шанс на чемпионский бой, и подчеркивает важность рейтинга боксеров и обязательных претендентов.
Александр Усик и Рико Верховен 23 мая встретятся в поединке за титул чемпиона WBC. В боксерском сообществе не все положительно восприняли этот бой.
Британский боксер Дэвид Аллен в комментарии ютуб-каналу David White Rhino Allen раскритиковал, что WBC санкционировала поединок за титул чемпиона мира. Дело в том, что Верховен провел только один бой в боксе еще в 2014 году.
Смотрите также Верховен без сожаления "убил" карьеру венгра: как соперник Усика уничтожает бойцов
Почему раскритиковали бой Усик – Верховен?
Спортсмен добавил, что существует рейтинг боксеров, которые имеют право на на чемпионский бой, а также обязательные претенденты.
Как это можно санкционировать за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, настоящий чемпионский пояс? Я не уверен. А как насчет топ-15 рейтинга? А как насчет обязательных претендентов? Я не понимаю. А как насчет других поясов, которые он имеет? А как насчет IBF и WBA? Почему их нет на кону? Почему?,
– заявил Аллен.
Боксеру не нравится, что Верховен пришел в боксе из другого вида спорта и после того, как провел один профессиональный бой, будет драться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Я не согласен с этим. Вы должны заработать свой шанс", – резюмировал Аллен.
Это интересно. Если Верховен победит Усика, то сможет стать чемпионом мира уже во втором поединке на профи-ринге, что будет новым рекордом.
Усик – Верховен: что известно о бое?
- О чемпионском бое официально объявили в пятницу, 27 февраля. Встреча бойцов состоится в Гизе (Египет) по правилам бокса. Усик уже прокомментировал предстоящий поединок, выразив уважение сопернику.
- Верховен 12 лет удерживал престижный титул чемпиона Glory в супертяжелом весе и добровольного его оставил. По данным Glory, его рекорд в кикбоксинге составляет 66 побед и 10 поражений.
- Кроме бокса, 36-летний голландец провел один поединок в MMA, а также отказался от контракта с UFC, чтобы встретиться с Усиком.
- Что касается 39-летнего чемпиона мира из Украины, то предыдущий бой он провел в июле 2025 года, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа. В планах боксера была встреча с Деонтеем Уайлдером, однако американец выбрал бой против Дерека Чисоры.