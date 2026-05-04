Нестандартна локація: що раніше робили біля пірамід, де битиметься Усик проти Верховена

Олександр Усик готується до бою, який для нього буде нетиповим. Його суперником стане не професійний боксер, а нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Незвичним у цьому поєдинку буде не лише вибір суперника, а й місце проведення – бій відбудеться в Єгипті біля пірамід Гізи. Про те, що раніше відбувалося на цій локації, розповіли DailyMail.

Дивіться також Відомий інвестор хоче організувати ще один бій Усика: відомі суперник і місце поєдинку

Які події були раніше біля пірамід Гізи?

У грудні 2025 року нідерландський ді-джей Тієсто виступив на сцені біля пірамід. Лазери сяяли в небі, а великі світлодіодні екрани піднімалися з піску. Піраміди підсвічувалися, створюючи ефект сцени з фантастичного фільму.

Сцена була тимчасовою – без копання чи постійного кріплення, всі конструкції були встановлені так, щоб не пошкодити землю та археологічні знахідки. Бій за участю Усика планують провести за тим же принципом: ринг на піднятій платформі, яка повністю стоїть над землею і буде розібрана відразу після фінального гонгу.

Шум та логістика

Головна проблема – шум, адже боксерські бої у важкій вазі не бувають тихими. Під час шоу Тієсто інженери створили спеціальну звукову систему, яка не зашкодить пірамідам, відводячи гучні баси подалі.

Логістика також була ретельно організована: гості потрапляли через Великий Єгипетський музей і на спеціальному шатлі до охоронюваної концертної зони. Очікується, що під час бою план доступу буде так само продуманий і безпечний.

Безпека

Концерт проходив на величезній арені з VIP-зонами, фудкортами та брендовими локаціями просто на піску.

Таку локацію легко перетворити на ринг у пустелі з піднятими трибунами та ефектним освітленням для глобальних трансляцій.

Безпека була суворою: перевірка багажу, контроль доступу та заборона повторного входу – заходи, які для чемпіонського бою на фоні стародавнього дива світу були б ще жорсткішими.

Як може виглядати ринг?

DAZN Boxing опублікував серію зображень, створених ШІ, уявляючи, як міг би виглядати ринг для майбутнього поєдинку Усика проти Верховена на Пірамідах Гізи. Це стане першим професійним боксерським боєм в історії, який відбудеться прямо на цих стародавніх пірамідах.

Який вигляд може мати ринг для бою Усик – Верховен / Фото інстаграм cairospots

Що відомо про бій Усик – Верховен?