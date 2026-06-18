Чи скасують результат бою Усик – Верховен: з'явилося фінальне рішення

Ріко Верховен 24 травня подав протест на результат поєдинку з Олександром Усиком, який завершився поразкою нідерландця технічним нокаутом в 11-му раунді. У вівторок, 16 червня, кікбоксер отримав офіційне рішення щодо справедливості результату.

Боксерська комісія розглянула апеляцію Верховена та залишила результат бою без змін. Про це сам кікбоксер повідомив у своєму інстаграмі.

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Верховен дізнався результат протесту щодо бою з Усиком

У рішенні зазначено, що встановлені під час розгляду обставини не вплинули на підсумок поєдинку.

Нагадаємо, Верховен подав протест, адже вважає рішення рефері Марка Лайсона зупинити бій в 11-му раунді – неправильним.

Що цікаво, рішення комісії підтвердило, що гонг, який завершив 11-й раунд, пролунав ще до того, як рефері фактично зупинив поєдинок. Офіційний хронометрист теж підтвердив це.

Ба більше, лікар у рингу підтвердив, що після бою Верховен не мав ознак сплутаності свідомості чи дезорієнтації. Однак комісія вважає, що жоден із цих висновків не змінив результату бою.

Деталі скандалу

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбувся 24 травня в єгипетській Гізі й завершився скандальною перемогою українця. Після десяти раундів нідерландець за суддівськими записками мінімально перемагав.

Здавалося, що бій повністю під контролем Верховена, однак в одинадцятому раунді ситуація різко змінилася. Ріко пропустив потужний аперкот від Усика й опинився в нокдауні.

Після цього Олександр кинув усі сили на дострокове завершення поєдинку. Він обрушив на суперника справжній шквал ударів, і нідерландський важковаговик вже не встигав захищатися, постійно пропускаючи точні попадання.

За мить до фінального гонга рефері Лайсон зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут на користь Усика. Рішення виявилося надзвичайно спірним, оскільки зупинка сталася майже одночасно зі звуком гонга, що завершував раунд.

Після бою рефері пояснив, що просто не почув сигнал. Попри всі суперечки, ця перемога дозволила Усику захистити титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Ріко Верховен своєю чергою отримав відсторонення від боксу до 22 червня.