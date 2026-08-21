"Ніхто не хотів з ним битися": екссуперник Ломаченка згадав бій з українцем перед новим боєм

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Теофімо Лопес взяв участь у пресконференції напередодні свого наступного поєдинку. Його суперником стане чинний чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро.

Під час зустрічі з журналістами американець відреагував на критику на свою адресу та пригадав перемогу у своїй кар'єрі над Василем Ломаченком. Про це повідомляє BadLeftHook.

Що Лопес сказав про Ломаченко

Поєдинок відбувся 17 жовтня 2020 року й принесла американцю звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.

"Що взагалі хтось із вас зробив у цьому спорті, щоб навіть мати право про це говорити? Я переміг Ломаченка, коли ніхто не хотів з ним битися. Він був №1 рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії – вище за Канело, вище за Кроуфорда, вище за всіх них. Ви прийшли після цього і привітали мене. Ви всі фанати. Усі ви – фанати. А тепер я б'юся за своїх фанатів", – заявив Теофімо.

Лопес також додав, що повертається на ринг "з жагою помсти", та окремо звернувся до свого майбутнього суперника Роландо Ромеро, назвавши його "своїм Юдою".

Де зараз і чим займається Ломаченко

Водночас сам Ломаченко активно готується до повернення у великий спорт. Після того як у червні 2025 року спортсмен оголосив про завершення кар'єри, навесні 2026 року стало відомо про його плани знову вийти на ринг. Наразі 38-річний боксер перебуває у США, де проходить активну фазу підготовки до бою, що попередньо запланований на листопад 2026 року.

Наступним суперником Ломаченка має стати непереможений 37-річний філіппінець Чарлі Суарес. У рамках тренувального табору Василь проводить спаринги з 24-річним пуерториканським боксером другої напівлегкої ваги Джейкобом Гомесом. Гомес уже встиг опублікувати спільне фото з українцем у своїх соцмережах, відзначивши високу форму українця.

"Ділити ринг із одним із найкращих – це завжди привілей: вчитися в людей, які досягли того, до чого сам прагнеш. Вдячний за цю можливість!", – підписав світлину пуерториканець.