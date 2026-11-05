Ломаченко, який виїхав з України, підписав важливу угоду
Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко офіційно відновлює кар'єру та повертається у професійний бокс. Американська промоутерська компанія Top Rank оголосила про підписання з 38-річним українцем нового багаторічного контракту.
Прийдешні поєдинки боксера проходитимуть у співпромоції з його власною новою організацією – Loma Power Promotions, повідомляють промоутери. Деталі фінансової угоди наразі не розголошуються.
Головне про повернення Ломаченка
Повернення на ринг заплановане на початок 2027 року, а попередньою датою його наступного поєдинку називають 13 лютого.
Найімовірнішим суперником українця є непереможений філіппінець Чарлі Суарес, однак офіційного підтвердження цього бою наразі немає.
Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та здобув титул IBF у легкій вазі. Таким чином, до запланованого повернення у 2027 році його пауза в професійній кар'єрі триватиме майже три роки.
Влітку 2025 року боксер заявляв про завершення кар'єри через проблеми зі спиною. Наразі Ломаченко проживає та тренується в Пуерто-Ріко.
Реакція колишніх суперників
На гучну новину вже відреагував колишній суперник українця Теофімо Лопес, який у 2020 році переміг Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона світу.
Реакція американського боксера / Фото: Instagram teofimolopez
Лопес зробив репост публікації про повернення Василя у своїх соціальних мережах, тегнув його та залишив лаконічний емодзі у вигляді оплесків.