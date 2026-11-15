Ломаченко, який з родиною виїхав з України, отримав виклик

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38-річний боксер із Білгорода-Дністровського готується відновити професійну кар'єру після тривалої паузи. Водночас у потенційних суперників українця вже є серйозні плани щодо його майбутнього, передає 24 Канал.

Фостер хоче провести бій із Ломаченком

За інформацією The Ring Magazine, об'єднаний чемпіон світу в другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер зацікавлений у поєдинку з Василем Ломаченком.

Американець, який також володіє чемпіонським титулом за версією журналу The Ring, готовий розглянути такий варіант, якщо українець успішно пройде свого ймовірного наступного суперника Чарлі Суареса.

Наразі саме непереможений філіппінець вважається головним кандидатом на бій із Ломаченком. Втім, офіційного підтвердження цього протистояння поки немає.

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Коли Ломаченко повернеться у професійний бокс

Нагадаємо, що раніше промоутерська компанія Top Rank оголосила про підписання нового багаторічного контракту з українським боксером. Його повернення на ринг попередньо заплановане на початок 2027 року, а можливою датою наступного поєдинку називають 13 лютого.

Востаннє Ломаченко боксував у травні 2024 року. Тоді він достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого та завоював чемпіонський пояс IBF у легкій вазі.

Влітку 2025 року українець оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі спиною. Однак тепер 38-річний спортсмен вирішив повернутися у великий бокс. Нині Ломаченко проживає та тренується у Пуерто-Ріко, куди раніше переїхав разом із родиною.