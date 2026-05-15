На ринзі будуть 2 абсолюти: Верховен відверто відповів, чому погодився на бій із Усиком

Олександр Усик проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена. Суперник українця відверто пояснив, чому погодився на бій проти одного з найкращих боксерів в історії.

Таку заяву нідерландець зробив в інтерв'ю для ютуб-каналу DAZN. Зокрема, він розповів і про те, що міг битись проти зовсім іншого боксера.

Чому Верховен вирішив погодитись на бій із Усиком?

Верховен зазначив, що були чутки про те, що він може зустрітись на рингу з Френсісом Нганну чи з Ентоні Джошуа. Утім він обрав, мабуть, найважчого опонента в боксі з усіх можливих. Своє рішення вийти на "найголовнішого боса" в боксі, а не поступово нарощувати силу опонентів Ріко пояснив так:

Бої проти інших суперників теж могли б називатись великими. Усе-таки кросовер-події викликають чималий ажіотаж у фанатів спорту. Однак навіщо розмінюватись на інших, коли є Олександр Усик, який давно домінує в спорті,

– зауважив Верховен.

Він додав, що українець був найкращим у боксі й у крузервейті, й тепер у хевівейті. До того ж усіх своїх головних суперників Усик переміг не один раз, а двічі. І взагалі він ще не зазнав жодної поразки на ринзі, що викликає захоплення.

За словами Верховена, Усик робить на боксерській арені те, що свого часу нідерландець робив на кікбоксерській. Фактично 23 травня в Гізі зустрінуться два абсолютних чемпіони світу. Ріко називає це фантастикою та готує кіносценаристів до того, що їм треба уважно слідкувати за боєм, про який потім знімуть не один фільм.

Як про бій Усика проти Верховена відгукуються інші?

Натомість не всім представникам світу боксу до вподоби такі кросовер-події. Деякі експерти відверто критикують Усика за рішення провести бій проти кікбоксера. Зокрема, український тренер В'ячеслав Сенченко в інтерв'ю sport.ua сказав, що неприйнятним є той факт, що спортсмен, який відсутній у боксерських рейтингах, отримав право на титульний бій.

"Агіт Кабаєл, наприклад, досі чекає свого шансу на поєдинок. Такі бої, як-от Усик-Верховен мають бути організовані як шоу, але на їхньому кону не мають бути боксерські пояси. Це можна назвати плювком в обличчя всього боксу та боксерів, які щоденно працюють в очікуванні шансу на здобуття титулу", – наголосив Сенченко.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну розчарувався через бій Усика проти Верховена, оскільки нідерландець міг битись саме з ним. Цікаво, що ходити чутки, мовляв, за потенційний бій із Нганну Верховен може отримати більший гонорар.

Я нічого про це не знаю. Однак я ще раніше чув, що Верховен планує зустрітись саме з боксером, чи з Джошуа, чи з Усиком,

– підкреслив Нганну.

Цікаво також те, що Верховен заявив, що на бій проти Усика погодився через те, що пообіцяв це аравійському можновладцю Туркі Аль-Шейху, який відповідає за розваги.

Останні новини про бій Усика проти Верховена: коротко

Організація WBC показала пояс, за який будуть битись Усик і Верховен. Він має назву "Король Нілу".

Тренером Ріко Верховена перед боєм із Олександром Усиком є Пітер Ф'юрі. Це рідний дядько та колишній наставник Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик назвав свій бій із Ріко Верховеном зіткненням двох різних світів. Людям буде дуже цікаво подивитись на поєдинок боксера з кікбоксером.