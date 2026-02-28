Ріко Верховен може побити рідкісний рекорд у боксі, який належить куму Усика
- Ріко Верховен зустрінеться з Олександром Усиком 23 травня у чемпіонському поєдинку за титул WBC.
- Верховен може встановити рекорд, ставши чемпіоном світу у другому поєдинку на професійному ринзі.
Нідерландський боєць Ріко Верховен 23 травня зустрінеться з Олександром Усиком у чемпіонському поєдинку. Кікбоксер може побити надзвичайно рідкісний рекорд.
В офіційному релізі поєдинку Усик – Верховен зазначено, що на кону зустрічі буде титул WBC, який утримує українець. Якщо Верховен переможе та здобуде пояс, то встановить новий рекорд.
Який рекорд може побити Верховен?
36-річний нідерландець може стати чемпіоном світу вже у другому поєдинку на професійному ринзі. За даними BoxRec, свій першій боксерський поєдинок він провів у 2014 році, коли нокаутував у першому раунді Яноша Фінферу з Угорщини. Цікаво, що Фінфера після бою з Верховеном завершив кар'єру.
Наразі рекорд належить таїландцю Сенсаку Муангсуріну та українцеві Василю Ломаченку, які ставали чемпіонами світу у третьому бою. Як відомо, Ломаченко, який також є кумом Усика, намагався побити цей рекорд.
У 2014 році він бився за титул чемпіона світу у своєму другому поєдинку в профі проти Орландо Салідо. Мексиканець переміг у скандальному бою рішенням суддів.
Усик – Верховен: перші деталі про бій
Верховен має велику кар'єру у кікбоксингу, де 12 років утримував титул чемпіона Glory у надважкій вазі. Його рекорд у кікбоксингу складає 66 перемог і 10 поразок. Ера Ріко в кікбоксингу нагадує домінування братів Кличків у боксі. Свій титул чемпіона він залишив добровільно.
Окрім боксу, він провів один поєдинок у MMA, а також відмовився від контракту з UFC, щоб зустрітися з Усиком.
Цікаво, що Верховен дебютував у профі ще у 2005 році, коли ще 18-річний Усик четвертий рік займався боксом. Парадокс полягає у тому, що Ріко навіть молодший за Олександра й вийшов на професійний ринг у 16.
У п'ятницю, 27 лютого, про зустріч бійців оголосили офіційно – поєдинок відбудеться у Гізі (Єгипет) за правилами боксу. Усик вже прокоментував майбутню зустріч, висловивши повагу супернику.
Що кажуть про бій Усик – Верховен?
Далеко не всі підтримали такий поєдинок. Наприклад, чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі відкрито висловив розчарування, що Усик обрав у суперники представника іншого виду спорту.
Боксерську спільноту обурює, що Верховен отримав шанс стати чемпіоном світу вже в другому поєдинку, коли низка інших професійних бійців можуть роками чекати на свій шанс.
Наприклад, американський промоутер Лу Ді Белла у соцмережах сказав, що йому байдуже на цей поєдинок, адже ім'я Верховена йому нічого не говорить. Інший промоутер, Френк Воррен, у коментарі Sky Sports зазначив, що українського чемпіона цікавить гонорар.