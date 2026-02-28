Ріко Верховен може побити рідкісний рекорд у боксі, який належить куму Усика

Нідерландський боєць Ріко Верховен 23 травня зустрінеться з Олександром Усиком у чемпіонському поєдинку. Кікбоксер може побити надзвичайно рідкісний рекорд.

В офіційному релізі поєдинку Усик – Верховен зазначено, що на кону зустрічі буде титул WBC, який утримує українець. Якщо Верховен переможе та здобуде пояс, то встановить новий рекорд.

Який рекорд може побити Верховен?

36-річний нідерландець може стати чемпіоном світу вже у другому поєдинку на професійному ринзі. За даними BoxRec, свій першій боксерський поєдинок він провів у 2014 році, коли нокаутував у першому раунді Яноша Фінферу з Угорщини. Цікаво, що Фінфера після бою з Верховеном завершив кар'єру.

Наразі рекорд належить таїландцю Сенсаку Муангсуріну та українцеві Василю Ломаченку, які ставали чемпіонами світу у третьому бою. Як відомо, Ломаченко, який також є кумом Усика, намагався побити цей рекорд.

У 2014 році він бився за титул чемпіона світу у своєму другому поєдинку в профі проти Орландо Салідо. Мексиканець переміг у скандальному бою рішенням суддів.

Усик – Верховен: перші деталі про бій

Верховен має велику кар'єру у кікбоксингу, де 12 років утримував титул чемпіона Glory у надважкій вазі. Його рекорд у кікбоксингу складає 66 перемог і 10 поразок. Ера Ріко в кікбоксингу нагадує домінування братів Кличків у боксі. Свій титул чемпіона він залишив добровільно.

Окрім боксу, він провів один поєдинок у MMA, а також відмовився від контракту з UFC, щоб зустрітися з Усиком.

Цікаво, що Верховен дебютував у профі ще у 2005 році, коли ще 18-річний Усик четвертий рік займався боксом. Парадокс полягає у тому, що Ріко навіть молодший за Олександра й вийшов на професійний ринг у 16.

У п'ятницю, 27 лютого, про зустріч бійців оголосили офіційно – поєдинок відбудеться у Гізі (Єгипет) за правилами боксу. Усик вже прокоментував майбутню зустріч, висловивши повагу супернику.

Що кажуть про бій Усик – Верховен?