"Невдахи тижня": відомий експерт обрушився з критикою на команду Усика

Відомий журналіст Кріс Меннікс розкритикував роботу кута Ентоні Джошуа в поєдинку з албанцем Крістіаном Пренгою. Вказівки "Ей-Джею" давали члени команди Олександра Усика – Єгор Голуб і Сергій Лапін.

Експерт заявив, що напередодні бою був великий ажіотаж через те, що Джошуа тренує команда ексчемпіона світу Усика. Однак, за словами Меннікса, після поєдинку "Ей-Джея" українські тренери виявилися "невдахами тижня", передає DAZN Boxing.

Джошуа закликали покинути команду Усика

Журналіст вважає, що українці давали британцю не хороші поради, коли він опинився у скрутній ситуації після двох нокдаунів на старті бою.

"Усі були в захваті від цього. Усі думали, що це буде чудове поєднання. Всі говорили про те, наскільки чудово пройшли тренування з командою Усика. А потім, після першого раунду, коли Ентоні Джошуа двічі побував у нокдауні в бою з Крістіаном Пренгою, його кут давав йому не дуже хороші поради: "Не падай. Залишайся на ногах", – заявив Меннікс.

Фахівець переконаний, що перемога Джошуа врятувала команду Усика від ще більшої критики.

Після того, як вашого бійця двічі відправляє у нокдаун Крістіан Пренга, ваша порада – більше не падай? Чи є між ними мовний бар'єр? Звичайно. Але хіба це не було відомо перед боєм? Якби Ентоні Джошуа не нокаутував Пренгу в наступному раунді, ми б знищували кут "Ей-Джея", бо їхня порада була: "Слухай, "Ей-Джею", не падай більше. Залишайся на ногах",

– зауважив журналіст.

Меннікс переконаний, що Джошуа потрібно зібрати нову команду перед боєм проти Тайсона Ф'юрі.

"Що це було? Ентоні, у тебе попереду великий бій з Тайсоном Ф'юрі пізніше цього року. Тобі потрібен новий тренер. Можливо, тобі потрібен старий тренер. Повернися до Роба Маккрекена. Повернися до Бена Девісона. Повернися до людей, яких ти знаєш і з якими ти знайомий, бо в якийсь момент проти Тайсона Ф'юрі виникне потреба внести корективи. І ці тренери, через мовний бар'єр чи через щось інше, не зможуть порадити тобі, які саме корективи потрібні. Тобі потрібно зібрати нову команду, перш ніж ти зустрінешся з Тайсоном Ф'юрі", – резюмував експерт.

Єгор Голуб і Сергій Лапін у куті Джошуа після першого раунду: дивіться відео

Emotions were running high in AJ's corner after round 1 ‍



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Хто критикує роботу команди Усика

Кріс Меннікс – далеко не єдиний експерт, який критично висловився щодо співпраці Джошуа з командою Усика. Його думку поділяє колишній чемпіон світу Серхіо Мора, який вважає, що британець повинен повернутись до свого колишнього тренера Роберта Гарсії.

Британський боксер надважкої ваги Річард Ріакпоре також заявив, що Джошуа варто скористатися послугами перекладача для ефективнішої взаємодії з українськими тренерами.

Ще гостріше ситуацію прокоментував журналіст ESPN KnockOut Хуліус Джуліаніс. Він іронічно розкритикував українських фахівців, зазначивши, що Джошуа міг би отримати таку ж допомогу від будь-кого зі своїх друзів.