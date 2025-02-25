Менеджер назвав опонента для Кличка: він зупинив китайського гіганта

Володимир Кличко роздумує над поверненням в професійний ринг. "Доктор Сталевий Молот" мріє побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Колишній менеджер Кличка-молодшого Берндт Бенте прокоментував можливий камбек українця. Функціонер назвав ім'я суперника, з яким би Володимир міг би провести бій, повідомляє 24 канал із посиланням Sport.de.

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З ким може побитись Кличко

Берндт Бенте вважає, що Володимир Кличко міг би провести бій з непереможним німцем Агітом Кабаєлом. Боксер володіє титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Цим можна заповнити будь-який стадіон в Німеччині. Можна проводити бій на Шальке (Гельзенкірхен – 24 канал) або в Дюссельдорфі. Кабаєл родом із північного Рейн-Вебула,

– сказав Бенте.

Нагадаємо, що Агіт Кабаєл в останньому поєдинку достроково переміг Чжана Чжилея. Німець нокаутував китайського гіганта у шостому раунді видовищного бою.

Після чого Кабаєл заявив про наміри битись з Олександром Усиком. Боксер хоче стати повноцінним володарем чемпіонського поясу за версією WBC.