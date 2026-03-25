Найяскравіші перемоги Володимира Кличка у професійному боксі

Український боксер Володимир Кличко святкує своє 50-річчя. Він – легендарний спортсмен, який увійшов в історію України та світового спорту.

Протягом усієї кар'єри боксера він здобув багато перемог і зазнав поразок, пережив безліч пам'ятних боїв, нокаутів і знакових моментів. 24 Канал розповість про найвизначні перемоги Володимира Кличка.

Які найбільші перемоги Володимира Кличка?

Володимир Кличко – Рей Мерсер (2002)

29 червня 2002 року в США Кличко-молодший зустрівся з олімпійським чемпіоном 1988 року Реєм Мерсером. Американець, відомий своїм нокаутуючим ударом та прізвиськом "Merciless" ("Безжальний"), раніше відправив у нокдаун Томмі Моррісона та дав рівний бій Ленноксу Льюїсу.

Попри репутацію суперника, Володимир повністю контролював поєдинок, методично атакуючи Мерсера. Після шести раундів суддя зупинив бій, визнавши українця переможцем. Багато експертів називають цей поєдинок одним із найяскравіших на початку кар'єри Кличка.

Володимир Кличко – Едді Чемберс (2010)

За даними Sky Sports, 20 березня 2010 року в Дюссельдорфі українець успішно захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі, ефектно нокаутувавши Чемберса на останніх секундах 12-го раунду.

Чемберс, відомий як "Швидкий Едді", був обов'язковим претендентом WBO і до цього переміг екс-чемпіона Сема Пітера та українця Олександра Дмитренка. Попри спроби уникати атак та контратакувати, він не зміг протистояти домінуванню Кличка: у фінальних секундах бою Володимир притиснув суперника до канатів і завершив поєдинок нокаутом, продемонструвавши фізичну та ментальну перевагу.

Володимир Кличко – Девід Хей (2011)

Кличко-молодший у 2011 році здобув пояс WBA, об'єднавши всі найпрестижніші титули суперважкої ваги (WBA, IBF, WBO, IBO) разом із братом Віталієм.

Свій єдиний бій того року він провів проти британця Девіда Хея. Після 12 раундів українець переміг за рішенням суддів (118-108, 117-109, 116-110).

Поєдинок переглянули близько 500 мільйонів глядачів у всьому світі. Перемога над Хеєм дозволила Кличку здійснити давню мрію – зібрати всі чемпіонські титули у надважкій вазі та закріпити статус одного з найсильніших боксерів планети.

Володимир Кличко – Олександр Повєткін (2013)

5 жовтня 2013 року на рингу московського спортивного комплексу "Олімпійський" Володимир Кличко здобув одноголосну перемогу над росіянином Олександром Повєткіним у бою за титули WBA super, IBF, WBO та IBO.

Українець виграв усі 12 раундів і чотири рази відправив суперника в нокдаун. Судді одностайно віддали перемогу Кличку-молодшому з рекордним для чемпіонських боїв суперважкої ваги рахунком 119-104.

Цей поєдинок став довгоочікуваним: зустріч Кличка та Повєткіна мала відбутися ще у 2008 році, але бій двічі зривали. У 2013 році WBA зобов'язала регулярного чемпіона Повєткіна зустрітися з українським суперчемпіоном. Володимир продемонстрував абсолютну перевагу, не залишивши супернику шансів.

