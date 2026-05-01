Скільки разів Володимир Кличко був чемпіоном світу

Володимир Кличко – легендарний український боксер, який залишив значний слід у світовій та українській спортивній історії. Протягом своєї кар'єри він демонстрував вражаючі результати.

Крім того, він неодноразово ставав чемпіоном світу з боксу.

Скільки разів Кличко-молодший був чемпіоном світу?

Володимир був чемпіоном світу у важкій вазі загалом п'ять разів за версіями WBO, IBF, IBO, WBA (Super) та журналів The Ring протягом 12 років (2000 – 2003 та 2006 – 2015).

Він завоював титул WBO у 2000 році, перемігши Кріса Берда, і утримував його до 2003 року, а потім знову з 2008 по 2015 рік. Чемпіонські пояси IBF та IBO він здобув 22 квітня 2006 року після перемоги над Крісом Бердом. У 2011 році Володимир став чемпіоном WBA, здолавши Девіда Хея.

Після цього бою він об'єднав три з чотирьох основних поясів (WBA, IBF, WBO), тоді як четвертим, WBC, володів його брат Віталій, і таким чином родина Кличків одночасно володіла всіма найпрестижнішими титулами світу.

Протягом кар'єри Володимир провів 29 боїв за титул чемпіона світу, вигравши 25 з них, захищав свої титули 23 рази (14 успішних захистів) і утримував чемпіонські пояси загалом 4382 дні, що є рекордом для важкої ваги.

Крім того, він є олімпійським чемпіоном 1996 року, пише сайт Olympics.

У 2017 році Володимир Кличко завершив професійну кар'єру після бою з Ентоні Джошуа.

Хто такий Володимир Кличко?

Протягом своєї кар'єри Володимир провів 69 професійних боїв, здобувши 64 перемоги, з яких 53 – нокаутом. Він разом із братом увійшов до Книги рекордів Гіннеса як перші брати-чемпіони, що одночасно володіли усіма основними поясами у важкій вазі.

Після завершення спортивної кар'єри він успішно зайнявся бізнесом: отримав ступінь доктора філософії у галузі спортивних наук та захистив дисертацію, заснував компанію Klitschko Ventures, а також інвестував у нерухомість і харчові бренди.

Володимир викладав авторський курс "Управління викликами" в університеті Санкт-Галлена (Швейцарія).

За даними Вікіпедії, він має доньку Каю-Євдокію (народилася 2014 року) від стосунків з американською акторкою Гайден Панеттьєрі. Пара розійшлася у 2018 році.

Нині Володимир живе між кількома країнами, розподіляючи час між Києвом, Гамбургом та Мюнхеном.