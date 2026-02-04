Це були великі гроші: не всі знають, що Кличко в молодості заробляв у Польщі

Перш ніж стати всесвітньо відомим боксером у професіоналах Володимир Кличко кував шлях до слави на аматорському рівні. Тільки в майбутньому українець зміг акумулювати свій талант у мільйонні гонорари за чемпіонські поєдинки.

На початку кар'єри Кличко-молодший мав скромний за боксерськими мірками гонорар. Про заробітки українця свого часу в інтерв'ю Sportowe Fakty WP розповів багаторазовий чемпіон Польщі, учасник Олімпіади-1988 та тренер боксерського клубу "Гвардія" у Варшаві Павел Скшеч.

Скільки заробляв Володимир Кличко?

Скшеч пригадав виступи Володимира Кличка за клуб в Польській лізі боксу на початку 1990-х. За його словами, українець приїжджав у клуб за три дні до бою та одразу після поєдинку їхав.

Легенда польського боксу розповів, що за першу команду "Гвардії" Варшава Кличко провів п'ять боїв у лізі: чотири виграв достроково, один – за очками.

Після здобуття золотої олімпійської медалі в Атланті у 1996 році він надіслав нам до "Гвардії" плакат із подякою за тренування та підписав професійний контракт,

– сказав Скшеч.

Як зазначив тренер, у клубі Кличко пробував приблизно пів року та отримував 150 доларів за бій.

"На той момент для нього це були великі гроші. Я возив його Варшавою, він обожнював центр міста, дивився на все широко розплющеними очима. Він – дуже працьовитий хлопець", – додав Скшеч.

Скільки Кличко заробив у боксі?

У 2020 році Forbes оцінив статки Кличка-молодшого в 100 мільйонів доларів. На момент закінчення кар'єри доходи українця оцінювався у 21,5 мільйона доларів. Сам боксер відмовився коментувати фінансове питання.

У 2022 році британське видання Manchester Evening News опублікувало рейтинг боксерів світу всіх часів із найбільшими статками. Кличко посів десяте місце, а його статки оцінили в 58 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ймовірно, найбільш прибутковим для українця був поєдинок проти Тайсона Ф'юрі у 2015 році. За різними оцінками він міг заробити від 15 до 21 мільйона євро.

Кар'єра Кличка в боксі: що відомо