Не Усик: чемпіон WBO назвав свого найбажанішого опонента

Чемпіон WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі розставив своїх бажаних суперників по пріоретитності. Олександр Усик у цьому списку не перший.

Про це боксер розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Ring Magazine. Наразі Вордлі сконцентрований на своєму наступному опонентові.

Як Вордлі розставив бажаних опонентів за пріоритетністю?

Вордлі зазначив, що зараз для нього пріоритетом номер один є Даніель Дюбуа. Лише після нього – Олександр Усик. Потому – Деонтей Вайлдер. Утім бій із американцем Фабіо готовий розглянути тільки в тому випадку, якщо з якоїсь причини йому не вдасться організувати поєдинок із українцем. Однак Вордлі зазначив, що для Вайлдера непогано було б позмагатись і з Ентоні Джошуа на ринзі.

Так, мені цей бій теж дуже подобається. Хороший поєдинок для них обох, враховуючи, де вони зараз перебувають у своїх кар’єрах,

– наголосив Вордлі.

Він додав, що, напевно, всі поціновувачі боксу чекали цього поєдинку раніше, коли обидва боксери були на піку своїх форм. Утім усе одно краще пізно, ніж узагалі ніколи.

Що про Усика Вордлі говорив раніше?

Раніше британець говорив, що після бою з Дюбуа буде націленим на поєдинок із Олександром Усиком. Це він заявив, відповідаючи на запитання про його можливе протистояння з Ітаумою. Вордлі зауважив, що йому цей бій не цікавий.

Олександр Усик говорив, що планує провести бій проти переможця бою між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. Їхній поєдинок відбудеться 9 травня за 2 тижні до протистояння українця з Ріко Верховеном у єгипетській Гізі.

Останні новини про Олександра Усика: коротко