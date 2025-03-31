Де Усик може готуватись до бою за "абсолют": у команді чемпіона назвали місце

Чемпіон світу WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті Олександр Усик чекає офіційного оголошення свого наступного суперника. У команді українського боксера розповіли, де Усик може провести свій наступний тренувальний табір.

Директор команди українця Сергій Лапін висловився щодо найближчого майбутнього Олександра Усика. Представник українського чемпіона не лише назвав пріоритетний бій для Усика, а й країну, у якій може готуватись до наступного поєдинку Олександр, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Де буде тренувальний табір Усика

За словами Лапіна, наступний тренувальний табір Усика може бути в саудівському Ер-Ріяді, де земля є переможною для Олександра. Директор команди українця запевнив, що немає різниці, у якій країні відбувається підготовка, у цьому моменті важливі люди, які перебувають у тренувальному таборі.

Також Лапін додав, що підготовка Усика в Ер-Ріяді є комфортною для боксера через сприятливий клімат та умови перед боєм.

Мета нашої команди зараз одна – Усик знову має знову стати абсолютним чемпіоном світу. Він готовий до цього, Олександр перебуває у чудовій формі,

– наголосив Лапін.

До слова. Олександр Усик із 2022-го року тричі боксував у столиці Саудівської Аравії. Спершу українець переміг Ентоні Джошуа, а у 2024-му двічі тріумфував над Тайсоном Ф'юрі.

У бою за абсолютне чемпіонство хевівейту Усик повинен зійтись у реванші з Даніелем Дюбуа. Хоча останній нещодавно заявив, що пріоритетним для нього боєм є битва із Джозефом Паркером, яка повинна була відбутись у лютому 2025-го, але зірвалась через хворобу "Динаміта". У британця є незакінчена справа із тимчасовим чемпіоном світу WBO.