Не Кличко: хто перший з України виграв медаль у боксі на Олімпійських іграх

Часто з Володимиром Кличком пов'язують перший успіх України в боксі на Олімпійських іграх. Та мало хто знає, що він не перший українець, який виборов медаль у цій дисципліні.

Боксер Віктор Савченко на Олімпійських іграх у 1976 році виборов бронзову медаль, а вже за чотири роки став "срібним" призером Ігор у Москві. Отже, саме він став першим олімпійським призером-українцем у боксі, пише 24 Канал.

Хто першим з України виграв медаль у боксі на Олімпіаді?

Савченко народився у селі Атамань, що в Херсонській області. Українець входив до складу збірної СРСР з боксу з 1975 до 1982 років і саме в її складі став олімпійським призером.

Зазвичай він боксував у ваговій категорії до 71 кілограму. На Олімпійських іграх 1980 йому довелося виступити в незвичній для себе вазі до 75 кілограмів, куди його в інтересах москвича Олександра Кошкіна перевело керівництво Спорткомітету СССР.

Як пише UA-Футбол, навіть у новій категорії Віктор цілком міг бути першим. Однак фінальний поєдинок проти кубинця Хосе Ґомеса він проводив зі зламаною рукою, внаслідок чого програв.



Що цікаво, Савченка також вважають першим чемпіон світу в боксі з України. Він виграв "золото" у 1978 році. Ба більше, у його активі перемога на чемпіонаті Європи та два "срібла".

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Савченко – єдиний українець у радянські часи, хто став дворазовим призером Олімпійських ігор з боксу. Відповідно до даних BoxRec, Савченко не переходив у професійний ринг. На аматорському рівні його рекорд складає 31 перемогу (18 нокаутом) та 6 поразок.

Українські боксери на Олімпійських іграх: що відомо?