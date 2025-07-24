Ексчемпіон світу припустив, чи зміг би Усик перемогти легендарних Алі або Льюїса

Колишній британський чемпіон світу Джонні Нельсон висловився про боксерську спадщину Олександра Усика. Нельсон оцінив шанси Усика проти легенд боксу.

На думку Джонні Нельсона, несправедливо порівнювати Олександра Усика із легендами боксу не його часу. Адже українець переміг усіх, хто був у його епосі, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Чи здолав би Усик Алі або Льюїса?

За словами Нельсона, потрібно дивитись на тих, кого Усик здолав у свій час. Щоправда, колишній чемпіон світу зробив ставку на легенд боксу не епохи Олександра.

Тому порівнювати складно. Бо все залежить від стилів бою. А якщо ви спитаєте мою особисту думку: я думаю, що Леннокс Льюїс переміг би Усика. Алі – теж. Але це моє особисте бачення. Бо я пам’ятаю ті часи, мене надихали ті бійці. А Усик – усього 24 бої, але що він зробив у такому віці – це просто неймовірно. Йому потрібно віддати належне не тільки за досягнення в ринзі, а й за те, як він поводиться поза ним,

– сказав Нельсон.

До слова, у цих 24-х переможних боях Усик оформив 15 нокаутів.

Відзначимо, що Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші та повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті. Олександр втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Попереду в українця прощальний бій на профі-рингу. Наразі невідомо, хто стане останнім суперником у кар'єрі Усика. Це може бути, як трилогія із Тайсоном Ф'юрі, так і битва проти Джозефа Паркера або Дерека Чісори. Також українцю приписують бій проти 20-річного непереможного британця Мозеса Ітауми.