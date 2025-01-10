Олімпійський чемпіон хоче побачити поразку Берінчика у наступному бою
Взимку 2025-го одразу два топові українські боксери повернуться у ринг. Одним із двох є Денис Берінчик, який 14 лютого проведе бій проти Кейшона Девіса.
На ринзі у Нью-Йорку зійдуться до цього моменту два непереможні боксери. Вечір боксу, який очолить бій Дениса Берінчика проти Кейшона Девіса, відбудеться на легендарній "Медісон-сквер-гарден".
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Чекає на поразку українського боксера
У цьому двобою український боксер захищатиме свій чемпіонський титул WBO у легкій вазі.
Напередодні поєдинку своєю думкою щодо даного бою поділився олімпійський чемпіон Токіо-2020 із Куби Енді Крус. Кубинець розповів, за кого вболіватиме у поєдинку Берінчик – Девіс. У Круса своя зацікавленість у цьому двобою, пише 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.
Я впевнений, що Кейшон став набагато кращим за останній час і зможе відібрати пояс у Берінчика. Звісно, я збираюся подивитися на цей бій. Мені потрібно, щоб Девіс переміг українця, а потім ми зустрінемося з ним, він програє вп'яте і я стану чемпіоном,
– заявив Крус.
Довідка. На любительському рівні Крус та Девіс чотири рази зустрічались між собою. В усіх поєдинках тріумфував кубинський боксер.
Однак не лише від бою за участю українця вже залежить. Для реалізації такої мрії кубинця йому спершу слід перемогти у своєму наступному бою. Вже 25 січня 2025-го року Енді зустрінеться на ринзі проти мексиканця Омара Сальсідо. Їх поєдинок відбудеться в американському Лас-Вегасі.
Нагадаємо, що глава Top Rank Боб Арум назвав бій Берінчик – Девіс "класикою легкої ваги". Вже навіть відомо, хто поб'ється в андеркарді вечора боксу 14 лютого (в Україні у ніч проти 15 лютого).