"Найдивніша річ": організатор поєдинку звинуватив відомого промоутера у зриві бою Ф'юрі – Джошуа

Керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт розкритикував голову Matchroom Boxing Едді Гірна через затягування переговорів. За його словами, саме позиція промоутера перешкоджає офіційному оголошенню бою між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Вайт вважає, що наполягання Гірна на проведенні поєдинку виключно у Великій Британії суттєво ускладнює процес домовленостей. Про це повідомляє TalkSPORT Boxing.

У чому Вайт звинувачує Гірна

Вайт не стримував емоцій, критикуючи поведінку свого колеги по промоутерському цеху.

"Я ніколи не бачив, щоб хтось настільки сильно шкодив поєдинку, як це робить він. Ти ж маєш просувати свого бійця, а натомість починаєш говорити про якусь там зламану систему і все інше. Це одна з найдивніших речей, які я коли-небудь бачив. Подивимося, чим усе закінчиться. Зрештою, для мого життя це нічого не змінить, але є ще Тайсон Ф'юрі, Френк Воррен, Едді Гірн і Ентоні Джошуа, і усі ці люди можуть заробити на цьому бою величезні гроші. А Гірн просто продовжує шкодити поєдинку, який мав відбутися ще 10 років тому", – сказав він.

Де та коли може відбутися бій

Раніше видання Daily Mail повідомляло, що зустріч запланована на 20 листопада на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Проте такий варіант категорично не влаштовував команду Джошуа.

Згодом відомий інсайдер Ден Рафаель підтвердив, що протистояння все ж може пройти на британській землі. За останніми чутками, новим фаворитом серед локацій став стадіон "Принципаліті" в Кардіффі (Уельс), який здатний вмістити понад 80 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що своїми очікуваннями від цього протистояння вже встиг поділитися німецький боксер Агіт Кабаєл, який зробив свій прогноз на переможця можливого бою між Ф'юрі та Джошуа.