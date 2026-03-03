Джошуа чи Ф'юрі було б краще: ексчемпіон світу несподівано висловився про бій Усика з Верховеном
- Майріс Брієдіс вважає, що бій Усика з Верховеном є несподіваним, але захопливим поєдинком між великими чемпіонами.
- Тоні Белью прогнозує легку перемогу Усика в бою, який має тривати не більше 7 хвилин, через відсутність у Верховена боксерського досвіду.
Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про бій Усика проти Верховена. Він відніс цей поєдинок у топ-3 боїв, які міг би провести українець.
Таку думку він висловив на своєму ютуб-каналі. А також він жартівливо припустив, хто стане для Усика наступним суперником і де пройде той бій.
До теми Для бою Усик – Верховен створять пояс з пірамідами замість чемпіонського – чому так сталося
Як Брієдіс сприйняв бій Усика проти Верховена?
Брієдіс зазначив, що бій Усика проти Верховена – це несподіваний поворот. Він назвав обох спортсменів великими чемпіонами – Усика в боксі, Верховена в кікбоксингу. До того ж латвійський колишній боксер схвально відгукнувся й про місце проведення поєдинку.
І ще в такому місці – це в Єгипті, біля пірамід. В принципі, наступний крок – це, я не знаю, Усик із динозавром в космосі десь там на супутнику,
– зауважив колишній спортсмен.
Він продовжив, що дуже круто те, що все так нестандартно вигадано. На думку Брієдіса, ажіотаж буде всесвітнім. Сам латвієць назвав Верховена одним із топ-3 спортсменів, яким міг би протистояти Усик. За його словами, краще могли бути тільки Джошуа та Ф'юрі.
Що ще говорили про бій Усика проти Верховена?
Ексчемпіон Тоні Белью на своїй сторінці в соцмережі Х зробив прогноз на бій Усика проти Верховена. Колишній боксер впевнений, що нідерландець викладеться на повну, й це безперечно зробить поєдинок цікавим.
Утім Белью прогнозує легку перемогу для українця. Він вважає, що поєдинок триватиме не більше, ніж 7 хвилин. Тобто, Усик переможе нокаутом уже в 2 чи 3 раунді. За його словами, Верховен хоч і досвідчений спортсмен, він не має боксерського досвіду.
Бій Усика проти Верховена: коротко
- Усик повідомив, що його наступним суперником стане кікбоксер Верховен. Бій пройде 23 травня в Гізі.
- Цей бій уже спричинив гучний скандал. Він пов'язаний із тим, що багато боксерів чекають нагоди позмагатись із українцем на ринзі, а Усик обрав кікбоксера.
- WBC ухвалила рішення щодо бою Усика та Верховена. В організації розглядають цей поєдинок, як добровільний захист українцем свого титулу.