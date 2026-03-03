Джошуа или Фьюри было бы лучше: экс-чемпион мира неожиданно высказался о бое Усика с Верховеном
- Майрис Бриедис считает, что бой Усика с Верховеном является неожиданным, но захватывающим поединком между великими чемпионами.
- Тони Белью прогнозирует легкую победу Усика в бою, который должен длиться не более 7 минут, из-за отсутствия у Верховена боксерского опыта.
Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о бое Усика против Верховена. Он отнес этот поединок в топ-3 боев, которые мог бы провести украинец.
Такое мнение он высказал на своем ютуб-канале. А также он шутливо предположил, кто станет для Усика следующим соперником и где пройдет тот бой.
К теме Для боя Усик – Верховен создадут пояс с пирамидами вместо чемпионского – почему так произошло
Как Бриедис воспринял бой Усика против Верховена?
Бриедис отметил, что бой Усика против Верховена – это неожиданный поворот. Он назвал обоих спортсменов великими чемпионами – Усика в боксе, Верховена в кикбоксинге. К тому же латвийский бывший боксер одобрительно отозвался и о месте проведения поединка.
И еще в таком месте – это в Египте, возле пирамид. В принципе, следующий шаг – это, я не знаю, Усик с динозавром в космосе где-то там на спутнике,
– заметил бывший спортсмен.
Он продолжил, что очень круто то, что все так нестандартно придумано. По мнению Бриедиса, ажиотаж будет всемирным. Сам латвиец назвал Верховена одним из топ-3 спортсменов, которым мог бы противостоять Усик. По его словам, лучше могли быть только Джошуа и Фьюри.
Что еще говорили о бое Усика против Верховена?
Экс-чемпион Тони Белью на своей странице в соцсети Х сделал прогноз на бой Усика против Верховена. Бывший боксер уверен, что нидерландец выложится на полную, и это определенно сделает поединок интересным.
Впрочем Белью прогнозирует легкую победу для украинца. Он считает, что поединок продлится не более, чем 7 минут. То есть, Усик победит нокаутом уже во 2 или 3 раунде. По его словам, Верховен хоть и опытный спортсмен, он не имеет боксерского опыта.
Бой Усика против Верховена: коротко
- Усик сообщил, что его следующим соперником станет кикбоксер Верховен. Бой пройдет 23 мая в Гизе.
- Этот бой уже вызвал громкий скандал. Он связан с тем, что многие боксеры ждут возможности побороться с украинцем на ринге, а Усик выбрал кикбоксера.
- WBC приняла решение относительно боя Усика и Верховена. В организации рассматривают этот поединок, как добровольную защиту украинцем своего титула.