Я готовий до війни, – ветеран Чісора відреагував на можливий бій з Дюбуа

Ветеран боксу Дерек Чісора відреагував на можливу британську битву проти Даніеля Дюбуа. IBF може санкціонувати їхній бій.

Таке рішення боксерської організації може зобов'язати Даніеля Дюбуа провести обов'язковий захист поясу проти Дерека Чісори. Вже навіть відомий дедлайн такого захисту титулу – до 21 червня.

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Реакція Чісори

Ймовірно, що дане рішення офіційно оголосять 22 квітня. Однак в IBF не планують перешкоджати реваншу Дюбуа проти Олександра Усика. Бій за "абсолют" у хевівейті є номером один для усіх боксерських організацій.

Чісора вже відреагував на подібне рішення IBF. Дерек запевнив, що готовий до поєдинку проти чемпіона світу, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Чісори у соцмережі "Х".

Я готовий до війни. Влаштуймо блокбастер на стадіоні Тоттенхема для мого 50-го бою,

– написав Дерек.

Не виключено, що наступний бій Чісори стане не лише ювілейним, а й останнім у його кар'єрі. За спиною Дерека вже 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок у 49 боях.

Нагадаємо, що у крайньому бою 41-річний Чісора сенсаційно побив шведа Отто Валліна. Після переможної зустрічі Дерек влаштував справжній перформанс на ринзі у Манчестері із вибором свого наступного суперника. Місцева публіка проголосувала за Усика. Також у своїх соцмережах ветеран боксу заявив, що хоче провести ювілейний двобій проти непереможного українця.