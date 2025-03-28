IBF може санкціонувати бій Дюбуа – Чісорою: чи зірве це реванш з Усиком

Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно відреагувала на обов'язковий захист титулу Даніеля Дюбуа, IBF планує санкціонувати бій "Динаміта" проти обов'язкового претендента на захист пояса Дерека Чісори.

Очікується, що офіційне оголошення двобою Даніеля Дюбуа проти Дерека Чісори буде санкціоноване 22 квітня. У такому випадку "Динаміт" повинен вийти у ринг проти "Del Boy" до 21 червня поточного року, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Дюбуа може побитись із Чісорою

Суперник чемпіона світу IBF міг визначитись у бою Мартін Баколе – Ефе Аджагба. Однак через рішення Баколе замінити хворого Дюбуа у зустрічі проти Джозефа Паркера за титул тимчасового чемпіона WBO, наступний двобій Мартіна був понижений у статусі. Боксерська організація забрала статус елімінатора IBF у поєдинку Баколе – Аджагба.

До слова. Баколе не протримався у бою проти Паркера навіть двох повних раундів. У другій трихвилинці Мартін побував у нокауті.

Попри це все в IBF не планують перешкоджати реваншу Дюбуа проти Олександра Усика, у якому має визначитись абсолютний чемпіон світу у хевівейті. В організації нададуть перевагу реваншу Дюбуа з Усиком над обов'язковим захистом титулу проти Дерека Чісори.

Для Чісори наступний бій стане ювілейним 50-м та ймовірно останнім у кар'єрі "Del Boy". Цікаво, що раніше Дерек звертався до Усика, закликавши стати його суперником у ювілейному поєдинку.

Даніель Дюбуа офіційно повертається у ринг після хвороби. "Динаміт" запевнив, що готовий вийти у ринг проти будь-якого суперника, назвавши Усика, Паркера та Джошуа.