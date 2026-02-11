11 лютого, 16:28
Потенційний суперник Усика розіграє унікальний чемпіонський пояс, якого немає ні в кого
Основні тези
- Джей Опетая проведе бій проти Брендона Глентона за перший чемпіонський титул Zuffa у важкій вазі, запланований на 8 березня 2026 року.
- Zuffa Boxing – компанія з просування професійного боксу, заснована Даною Вайтом та Туркі Аль-Шейхом, дозволить Опетаї об'єднувати титули.
Непереможний боксер Джей Опетая повертається на ринг. Австралійський спортсмен спробує вибороти новий чемпіонський титул.
Чемпіон світу за версією IBF Опетая проведе бій проти Брендона Глентона. Поєдинок відбудеться під егідою Zuffa Boxing, повідомили в промоушені.
Дивіться також Дюбуа може забрати титул чемпіона світу, який не так давно був в Усика
Що відомо про бій Опетаї?
Це буде перший в історії чемпіонський титул Zuffa у важкій вазі. Поєдинок запланований на 8 березня 2026 року.
Що таке Zuffa Boxing? Це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.
У лютому Everything Boxing інформувало, що Zuffa Boxing дозволить Опетаї об'єднувати титули.
Хто такий Опетая?
- 30-річний Опетая виступає у першій важкій вазі, в якій з 2022 року є чемпіоном світу по лінії IBF. За даними BoxRec, на рахунку австралійця 29 перемог, з яких 23 були здобуті нокаутом.
- Попередній раз боксер виходив у ринг на початку грудня 2025 року, коли нокаутував у восьмому раунді німця Гусейна Джинкару.
- Раніше Опетая повідомляв, що планує піднятися у надважку вагу та зацікавлений у поєдинку з Олександром Усиком. Чимало експертів вважають, що австралієць може завдати українцю першої поразки в кар'єрі.
- Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловив впевненість, що Опетая здолає Усика.
- Щодо суперника австралійця, то Глентон у попередньому бою здолав американця Маркуса Брауна у Лагосі. У його активі 21 перемога та три поразки.