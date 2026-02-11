Потенційний суперник Усика розіграє унікальний чемпіонський пояс, якого немає ні в кого

Непереможний боксер Джей Опетая повертається на ринг. Австралійський спортсмен спробує вибороти новий чемпіонський титул.

Чемпіон світу за версією IBF Опетая проведе бій проти Брендона Глентона. Поєдинок відбудеться під егідою Zuffa Boxing, повідомили в промоушені.

Що відомо про бій Опетаї?

Це буде перший в історії чемпіонський титул Zuffa у важкій вазі. Поєдинок запланований на 8 березня 2026 року.

Що таке Zuffa Boxing? Це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.

У лютому Everything Boxing інформувало, що Zuffa Boxing дозволить Опетаї об'єднувати титули.

Хто такий Опетая?