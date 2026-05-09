Посприяв наступному бою Усика: якою є роль голівудської зірки Джейсона Стейтема в боксі

Джейсон Стейтем – один із найвідоміших голівудських акторів, який спеціалізується на бойовиках. До боксу він має безпосередній стосунок.

Зокрема, він посприяв тому, що відбудеться наступний поєдинок Усика проти Верховена, повідомляє 24 Канал. Крім того, він неодноразово відвідував поєдинки за участю українця.

Як Стейтем допоміг організувати бій Усика проти Верховена?

Заяву про те, що Джейсон Стейтем активно допоміг в організації бою Олександра Усика проти Ріко Верховена зробив Дерек Чісора. Він назвав голівудського актора близьким другом нідерландського кікбоксера.

Знаєте, чому цей бій відбудеться? Через Джейсона Стейтема. Я просто закрию рота і поїду в Єгипет подивитися на це,

– зазначив Чісора.

Він недвозначно додав, що коли в людини є гроші, вона може зробити все, що завгодно. Навіть організувати бій будь-де. За таких умов можна побудувати що завгодно та де завгодно. Зокрема, й ринг серед пірамід.

Оскільки Стейтем і Верховен давні друзі, то в прийдешньому поєдинку голівудська зірка, звісно, вболіватиме за кікбоксера. Це саме Стейтем роками переконував Туркі Аль-Шейха організувати бій між українцем і нідерландцем.

Зверніть увагу! Туркі Аль-Шейх – це один із можновладців Саудівської Аравії, який відповідає за спорт і розваги. Зокрема, він сприяв організації бою Усика з Ф'юрі в Ер-Ріяді.

Важливо зауважити, що Стейтем є палким прихильником й Олександра Усика. Зокрема, в уже згаданому протистоянні українця проти Тайсона Ф'юрі актор підтримував саме Усика. Відео його реакції на перемогу українця свого часу стало вірусним у мережі.

Кого ще з українців підтримує Стейтем?

Утім Стейтем фанатіє не тільки від Усика. Улітку 2025 року українець Даніель Лапін переміг Льюїса Едмондсона. На цьому поєдинку був присутній і власне актор Джейсон Стейтем, який підтримував саме Даніеля Лапіна. Про це свідчила їхня спільна світлина після бою, яку українець підписав "Дякую за підтримку".

В Ер-Ріяді, де відбувся бій Усика проти Ф'юрі, Стейтем також був присутній. Однак його цікавив не лише головний поєдинок вечора, а й андеркард. Зокрема, за участі українця Сергія Богачука, який переміг Ішмаеля Девіса. Голівудський актор за цим боєм спостерігав із першого ряду.

