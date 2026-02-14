"Було чутно по голосу": тренер розповів, у якому стані Джошуа після смертельної аварії

Наприкінці 2025 року Ентоні Джошуа потрапив у смертельну аварію у Нігерії. У ДТП ексчемпіон світу втратив двох своїх тренерів.

Український тренер Єгор Голуб, який готував британця до попереднього бою з Джейком Полом, розповів про стан Джошуа після смертельного ДТП. Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

Дивіться також Дюбуа знову йде за Усиком і його титулом: чи зможе британець стати чемпіоном світу

У якому стані Джошуа після смертельної аварії?

Голуб спілкувався з боксером і підтримав його. За його словами, по голосу Джошуа було чутно, що все добре.

Також українець навів спортсмену приклад власного горя, через яке втратив двох друзів. На це британець сказав, що його місія буде продовжена.

Я з ним спілкувався, навів свій приклад – що двох близьких друзів втратив, – і сказав йому: "У Бога ще є на тебе плани. Якби твоя місія була незакінченою, ти не пересів би на заднє сидіння з переднього". Він відповів: "Я все розумію. Хлопці відпочивають у кращому місці. Місія буде продовжена,

– сказав Голуб.

До слова, тренер сказав, що Джошуа цікавиться війною в Україні та планує відвідати країну попри російську агресію.

Що відомо про смертельну аварію з Джошуа?

Смертельна аварія з Джошуа сталася після того, як він 20 грудня нокаутував Джейка Пола. Боксер відправився до Нігерії, де й сталася аварія.

Lexus, у якому був ексчемпіон світу, перевищив швидкість і врізався у вантажівку. Унаслідок аварії загинули двоє тренерів боксера – Латіф Айоделе та Сін Гамі.

Голуб розповів, що Сіна займався справами Джошуа по бізнесу, а також супроводжував боксера й робив йому масаж. Після трагедії британця підтримав Усик.

Джошуа ж врятувало те, що він пересів на заднє сидіння та отримав незначні травми.

Що з Джошуа після аварії?