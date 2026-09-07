Британська легенда втрутилася у суперечку щодо місця бою Джошуа – Ф'юрі

Колишній британський боксер Насім Хамед поділився думкою щодо можливої арени для проведення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Свого часу обидва спортсмени володіли титулами чемпіонів світу в надважкій вазі.

Позиція Хамеда пов'язана з величезним інтересом британських уболівальників до цього протистояння, на яке вони чекають уже багато років. Про це повідомляє Boxing News Online.

Де може відбутися бій Ф'юрі – Джошуа

На думку Хамеда, принципова британська зустріч має пройти саме у Великій Британії, а найкращим місцем для нього стане лондонський стадіон "Вемблі".

Цей бій має відбутися на "Вемблі", і спочатку його має побачити та насолодитися ним уся Велика Британія. По-перше, цей поєдинок запізнився буквально на шість-сім років. По-друге, це британське протистояння. Щоб вони поїхали до Америки та провели бій на "Медісон-сквер-гарден" чи деінде – це не має жодного сенсу,

– заявив Хамед.

Раніше повідомлялося, що Джошуа та Ф'юрі можуть зустрітися 20 листопада на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Водночас команда Джошуа наполягає на проведенні поєдинку у Великій Британії.

Промоутер Едді Гірн поділився афішею бою, на якому вказано "Вемблі", однак дату проведення поєдинку не зазначено. Ф'юрі, зі свого боку, опублікував постер із "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

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У липні обидва британці провели поєдинки перед потенційним очним протистоянням: Ф'юрі зупинив Маріуша Ваха у сьомому раунді, а Джошуа переміг Крістіана Пренгу у другому раунді.

Тим часом Ф'юрі несподівано звернувся до Олександра Усика із закликом провести третій бій. Українець двічі перемагав "Циганського короля" у 2024 році.