Я отримаю своє, – Джошуа вперше прокоментував майбутній бій з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа офіційно проведе у 2026 році бій проти албанця Крістіана Пренги. Після цього поєдинку на "Ей-Джея" чекає зустріч з Тайсоном Ф'юрі.

Повернення Джошуа відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Спортсмен вперше поділився очікуваннями від наступних боїв, повідомляє Matchroom Boxing.

Що Джошуа сказав про наступні бої?

Боксер зазначив, що йому знадобився певний час, щоб відновитися та підготуватися до повернення на ринг після моторошної аварії у Нігерії наприкінці 2025 року.

Сьогодні – наступний крок на цьому шляху. Я радий, що ми домовилися про контракт на кілька боїв, який розпочнеться 25 липня у Королівстві Саудівська Аравія. Я з нетерпінням чекаю на можливість виступити й продовжити з того місця, де зупинився. Я отримаю своє. Це точно,

– заявив британець.

Довідка. Востаннє Ентоні виходив на ринг у грудні 2025 року, коли нокаутував Джейка Пола. Згодом він потрапив у аварію, в якій загинули двоє його тренерів.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?

Пренга, суперник Джошуа, має ідеальний рекорд з 20 перемог нокаутом і лише одну поразку у своїй професійній кар'єрі. 35-річний спортсмен, який став професіоналом у 2016 році, має стати проміжним суперником для "Ей-Джея" перед зустріччю з Тайсоном Ф'юрі.

Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив про підписання контракту на бій Джошуа та колишнього чемпіона в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Він відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

"Ви бачили твіт від Його Високоповажності Туркі Аль аш-Шейха, в якому він написав: "Моїм друзям у Великій Британії – це відбудеться, контракт підписано". І мені сказали, що це означає, що нарешті відбудеться великий бій. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, це буде шоу Ring Magazine на Netflix у четвертому кварталі цього року", – сказав Коппінджер.

Спенсер Браун, менеджер Тайсона, у коментарі talkSPORT повідомив, що Ф'юрі також планує провести проміжний поєдинок перед тим, як зустрітися з Джошуа.

