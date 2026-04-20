Команда Усика винесла несподіваний вердикт Джошуа

Низка експертів спонукають Ентоні Джошуа прийняти виклик на бій від Тайсона Ф'юрі, який "Циганський король" кинув після переможного повернення у бокс. Едді Гірн, промоутер "Ей-Джея", пояснив, чому його клієнт не поспішає битися з Ф'юрі.

У коментарі Boxing News 24/7 він розкритикував недавню заяву Карла Фроча. Ексчемпіон світу раніше сказав, що Джошуа повинен зустрітися з Ф'юрі у наступному поєдинку.

Дивіться також "Це не під силу нікому": ексчемпіон світу про можливий бій Усика

Як команда Усика впливає на кар'єру Джошуа?

У відповідь Гірн наголосив, що для "Ей-Джея" планували проміжний поєдинок перед протистоянням з Ф'юрі. Та плани зірвала смертельна аварія, в яку спортсмен потрапив наприкінці грудня у Нігерії.

Голова компанії Matchroom Sport заявив, що наразі Джошуа потрібно провести проміжний поєдинок, щоб зрозуміти, на якому він рівні після трагічної ДТП.

"Я розумію тих, хто каже: "Йдіть одразу в бій". Дякую, Карле. Це дуже мило з твого боку. Але давайте будемо розсудливими та реалістами", – сказав Гірн на адресу Фроча.

Окрім того, промоутер повідомив, що під час вибору наступного суперника для Джошуа буде враховано думку команди Олександра Усика, а також лікарів, які наразі наполягають на проміжного поєдинку.

Ми також будемо керуватися думкою команди Усика та лікарів, які чітко сказали: Джошуа спочатку потрібен проміжний бій,

– сказав Гірн.

Що відомо про співпрацю Усика та Джошуа?