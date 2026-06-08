"Там знають бокс": як команда Усика допомогла Джошуа готуватись до бою

Ентоні Джошуа до свого наступного бою проти Крістіана Пренги готується в тренувальному таборі Олександра Усика. Для нього це вже не перший досвід роботи з командою українця.

Пітер Ф'юрі, який готував Ріко Верховена до бою з Усиком і є дядькому Тайсона Ф'юрі, в інтерв'ю для ютуб-каналу talkSPORT Boxing поділився своїми думками щодо того, як перебування в тренувальному таборі Усика допоможе Джошуа. Зокрема, він назвав команду українського боксера справжніми професіоналами.

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Як Ф'юрі охарактеризував форму Джошуа зараз?

Ентоні Джошуа очевидно перебуває зараз не в найкращій формі. Він провів бій проти Джейка Пола, потім потрапив у ДТП у Нігерії, а нещодавно поступився в поєдинку Даніелю Дюбуа. Пітер Ф'юрі розповів, що зараз для британця найголовніше розслабитись. Йому треба зняти з плечей тягар очікування. Ф'юрі сподівається, що Джошуа покаже гарний виступ.

Усе має піти в минуле,

– зазначив дядько Тайсона Ф'юрі.

Він продовжив, що Джошуа має розслабитись і зробити свою справу.

Чим Джошуа допоможе команда Усика?

За словами Пітера Ф'юрі, Ентоні Джошуа мав блискучу кар'єру. Він є дворазовим чемпіоном світу. Британець зміг заробити купу грошей. У нього удар, як у слона. Утім йому завжди чогось не вистачало, навіть тоді, коли він виглядав уже як відточений надважковаговик.

"Йому треба внести деякі корективи у свою підготовку. Тренувальний табір Усика, в якому він зараз перебуває, буде для нього чудовим", – зауважив британський тренер.

Він додав, що Джошуа раніше часто змінював тренерів. Однак тепер він перебуває в професійному стабільному таборі, серед людей, які ідеально знають бокс. Вони знають його дуже добре. Цього елемента в підготовці до боїв раніше не вистачало британцю.

Співпраця Джошуа з Усиком: що відомо

Джошуа почав активно співпрацювати з Усиком із березня 2026 року. Вони разом навіть приїжджали в Україну.

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон вважає, що співпраця Джошуа з Усиком дуже корисна для британця. Завдяки ній Ентоні став приземленішим.

Команда Усика рекомендувала Джошуа провести проміжний бій перед тим, як він буде приймати виклик від Ф'юрі. Усе через ДТП, у яку британець нещодавно потрапив.