Джошуа чи Ф'юрі: відомий промоутер припустив, у кого більші шанси перемогти Усика у трилогії

2 січня 2025, 19:55
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Автор: Єгор Торяник

Едді Хірн висловився про Олександра Усика. Британський промоутер відповів на питання щодо можливої трилогії між українським чемпіоном та Тайсоном Ф'юрі, чи Ентоні Джошуа.

Промоутер поділився думкою, чи зможе Ей-Джей або "Циганський король" перемогти Усика у третьому поєдинку. Він вважає Олександра фаворитом, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV. 

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Хірн про характер Усика

Едді Хірн заявив, що Олександр Усик великий фаворит в обох трилогіях. Промоутер Джошуа пригадав обидва бої свого підопічного з українським чемпіоном.

Британець підкреслив, що у першому поєдинку Ей-Джей відставав у темпі, але у другому показав хороший результат. Хірн зазначив, що йому на мить здалось, що Джошуа переміг, але Усик проявив чемпіонський характер.

Промоутер Ей-Джея розповів, що виступ Усика у 10, 11 та 12 раундах, це найкращий виступ у чемпіонських раундах, які він коли-небудь бачив. Хоча до цього Хірн подумав, що українцю кінець.

Він просто якимось чином збільшив інтенсивність, завдав так багато ударів Ей-Джею, коли йому було боляче, коли він втомився, і він виграв останні три раунди, щоб виграти бій. Тому я не впевнений, що хтось зможе його перемогти,
– сказав промоутер Джошуа.

Зазначимо, що раніше Едді Хірн назвав найкращого боксера у 2024 році. Також він назвав ім'я неочікуваного суперника, який може протистояти Олександру Усику.