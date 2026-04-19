Не Ф'юрі: Джошуа отримав несподівану пропозицію на бій

Британський боксер Ентоні Джошуа отримав одразу два виклики на бій. Окрім Тайсона Ф'юрі, зустрітися з "Ей-Джеєм" прагне ексчемпіон світу Енді Руїс.

У коментарі Boxing Scene спортсмен сказав, що їхнє протистояння заслуговує на продовження, адже обидва вже мають по одній перемозі у попередніх боях. Бійці провели два поєдинки у 2019 році.

Що Руїс сказав про бій з Джошуа?

"Я вважаю, що трилогія з "Ей-Джеєм" обов'язково має відбутися", – заявив Руїс.

36-річний боксер зазначив, що саме він дозволив Джошуа перемогти у реванші, адже не підготувався належним чином та халатно поставився до зустрічі.

Його життя змінилося після наших боїв, і моє життя теж змінилося. Я його переміг, а він переміг мене в реванші лише тому, що я йому це дозволив. Я дозволив йому бити себе, бо був ідіотом і не поставився до того бою серйозно,

– сказав Енді.

Тепер же Руїс, який не виходив на ринг з 2024 року, хоче показати свою найкращу версію та реабілітуватися за поразку.

"Я його недооцінив і не поставився серйозно. Так, це моя помилка. Але хіба не можна все виправити? Хіба ми не можемо знову стати чемпіонами? Можемо. Просто треба мати віру, продовжувати працювати – і мій час настане", – вважає боксер.

Довідка. За даними BoxRec, Руїс і Джошуа провели два поєдинки у 2019 році. Перша зустріч закінчилася достроковою перемогою Енді. Проте у реванші британець виграв рішенням суддів.

