Не Ф'юрі: Джошуа отримав несподівану пропозицію на бій
- Ентоні Джошуа отримав виклики на бій від Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона Енді Руїса.
- Руїс прагне трилогії з Джошуа для реваншу за поразку в 2019 році, стверджуючи, що недооцінив суперника в попередньому поєдинку.
Британський боксер Ентоні Джошуа отримав одразу два виклики на бій. Окрім Тайсона Ф'юрі, зустрітися з "Ей-Джеєм" прагне ексчемпіон світу Енді Руїс.
У коментарі Boxing Scene спортсмен сказав, що їхнє протистояння заслуговує на продовження, адже обидва вже мають по одній перемозі у попередніх боях. Бійці провели два поєдинки у 2019 році.
Що Руїс сказав про бій з Джошуа?
"Я вважаю, що трилогія з "Ей-Джеєм" обов'язково має відбутися", – заявив Руїс.
36-річний боксер зазначив, що саме він дозволив Джошуа перемогти у реванші, адже не підготувався належним чином та халатно поставився до зустрічі.
Його життя змінилося після наших боїв, і моє життя теж змінилося. Я його переміг, а він переміг мене в реванші лише тому, що я йому це дозволив. Я дозволив йому бити себе, бо був ідіотом і не поставився до того бою серйозно,
– сказав Енді.
Тепер же Руїс, який не виходив на ринг з 2024 року, хоче показати свою найкращу версію та реабілітуватися за поразку.
"Я його недооцінив і не поставився серйозно. Так, це моя помилка. Але хіба не можна все виправити? Хіба ми не можемо знову стати чемпіонами? Можемо. Просто треба мати віру, продовжувати працювати – і мій час настане", – вважає боксер.
Довідка. За даними BoxRec, Руїс і Джошуа провели два поєдинки у 2019 році. Перша зустріч закінчилася достроковою перемогою Енді. Проте у реванші британець виграв рішенням суддів.
Що чекає на Джошуа?
Попередній бій британського боксера відбувся у грудні 2025 року, коли він брутально нокаутував блогера Джейка Пола. Після цього спортсмен ледь не загинув у смертельній аварії в Нігерії.
Як повідомляє Daily Mail, унаслідок ДТП загинули два пасажири автомобіля Lexus – Роберт Латц і Сіна Гамі, які були друзями боксера. Сам Джошуа отримав незначні травми, але був швидко виписаний з лікарні.
Через аварію британець поставив на паузу спортивну кар'єру, внаслідок чого не відбувся його бій з Ріко Верховеном. Натомість кікбоксер обрав у суперники Олександра Усика.
Утім, суперником "Ей-Джея" може стати Тайсон Ф'юрі, який після перемоги 11 квітня викликав його на бій. Хоча Джошуа не відповів Ф'юрі на пропозицію, але його промоутер Едді Гірн вже займається організацією поєдинку.