"Не можна одразу стрибати": Пітер Ф'юрі дав важливу пораду Джошуа після повернення

Пітер Ф'юрі, який тренує чемпіона Glory Ріко Верховена, оцінив дії команди Ентоні Джошуа в його переможному бою проти Крістіана Пренги. Також фахівець поділився своїми думками щодо майбутніх кар'єрних планів британського боксера.

За словами Ф'юрі, критика на адресу кута Джошуа після першого раунду була перебільшеною. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing King Media.

Як Пітер Ф'юрі оцінив бій Джошуа

Він зазначив, що тренери добре знають свого боксера, а їхні підказки допомогли йому змінити хід бою. Зазначимо, що до цього бою Джошуа готувався у таборі українського боксера Олександра Усика.

Вони були з Джошуа у тренувальному таборі, знають, що саме йому потрібно. І що б вони не сказали – це подіяло. Вони ніби розбудили його, після чого він узявся до справи,

– сказав Ф'юрі.

Водночас наставник закликав не робити поспішних висновків із цього виступу, нагадавши, що це був лише перший бій після повернення на ринг.

Він пройшов через цей бій, здобув хорошу перемогу нокаутом – і на цьому все. Йому ще потрібно багато над чим працювати. Є чимало аспектів, які він має покращити,

– зазначив тренер.

На його думку, Джошуа не варто поспішати з поєдинком найвищого рівня. Він переконаний, що британцю необхідно провести ще один проміжний бій, щоб повністю повернутися до оптимальної форми.

Не можна після такого одразу стрибати в поєдинок найвищого рівня. Нехай проведе ще один бій. Якщо для нього справа не лише в грошах і він дійсно хоче перемогти, тоді варто провести ще один поєдинок. Якби рішення залежало від мене, я б саме так і зробив,

– підсумував він.

Нагадаємо, що поєдинок між Джошуа та Пренгою відбувся в ніч на 26 липня в Джидді (Саудівська Аравія). Перемогу нокаутом у другому раунді здобув британський боксер. Для Джошуа цей бій став першим після тривалої перерви, спричиненої серйозною автомобільною аварією, в яку він потрапив у грудні минулого року.

Очікується, що завдяки цій перемозі Джошуа проведе масштабний поєдинок проти свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі наприкінці 2026 року.