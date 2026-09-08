"Чули щось настільки абсурдне": промоутер Джошуа потрапив під жорстку критику відомого ведучого

Ведучий спортивного шоу Саймон Джордан висловив критику на адресу Едді Гірна. Причиною невдоволення стали спроби промоутера провести поєдинок між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі на території Великої Британії.

На його думку, комерційний потенціал цього протистояння насправді суттєво переоцінений і не відповідає масштабу, якого від нього очікують. Про це повідомляє TalkSport Boxing.

Чому Джордан розкритикував Гірна

За словами ведучого, без фінансової підтримки Саудівської Аравії бій не зміг би претендувати на настільки великий рівень.

"У чому ж справжня цінність цього поєдинку? Якщо звести все до того, скільки за нього заплатять телеканали і який дохід він принесе, то ця сума не перевищить 50 мільйонів фунтів. Але єдиною причиною, чому цей поєдинок можна організувати такого масштабу, є те, що саудівці готові за нього заплатити, бо вважають його прем'єрним поєдинком і хочуть залучити до нього Netflix", – заявив Джордан.

Він також висміяв спроби представити можливий бій як питання британського патріотизму.

Тепер нам будуть подавати цей патріотизм так, ніби ці двоє, Ентоні Джошуа та Едді Гірн, є втіленням сили народу. Я маю на увазі, чи ви коли-небудь чули щось настільки абсурдне?,

– сказав ведучий.

Саймон також припустив, що поєдинок, якщо його вдасться організувати, найімовірніше, відбудеться у США.

Я думаю, що в Америці так і буде. І я думаю, що люди спробують це розіграти, бо не можуть дозволити Дейні Вайту випередити їх,

– зазначив він.

За його словами, Гірн сам бере участь у промоутерських іграх, хоча публічно критикує подібні методи.

Чи є у Ф'юрі план Б: хто може стати його суперником замість Джошуа

Раніше повідомлялося, що бій Джошуа – Ф'юрі планують провести у листопаді в США.

Тим часом Ф'юрі, втомившись від затягування переговорів, опублікував відео, у якому заявив, що Джошуа "знову наклав у штани". Після цього "Циганський король" запропонував Олександру Усику провести третій бій.

Директор команди українця Сергій Лапін відреагував на заяву британця. Він наголосив, що Усик не є для Ф'юрі "запасним варіантом", а для початку серйозних переговорів потрібна офіційна конкретна пропозиція, а не заяви у соцмережах.