Джошуа помітили з новим тренером після чуток про розрив із командою Усика

Британський боксер Ентоні Джошуа може розглядати можливість зміни тренера. На тлі чуток про майбутній поєдинок із Тайсоном Ф'юрі ексчемпіон світу останнім часом неодноразово з'являвся у компанії своїх колишніх наставників.

Новий привід для розмов дав Фрейзер Кларк. Олімпійський призер опублікував в інстаграм фотографію з тренування, на якій він разом із Джеймі "TKV" Тшикевою та Джошуа перебуває у залі Бена Девісона.

Чи тренується Джошуа з командою Усика

Як пише Boxing King Media, саме Девісон свого часу працював із Джошуа, а тепер поява британського надважковаговика у його залі породила припущення про можливе возз'єднання.

Водночас офіційної інформації про розрив Джошуа з нинішньою командою наразі немає. Зараз із британцем працює Єгор Голуб – фахівець із команди Олександра Усика.

Чутки про пошуки нового тренера раніше поширив Шейн Ф'юрі – брат колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі. За його словами, Джошуа нібито знову шукає наставника, що може вплинути й на терміни потенційного бою з Тайсоном.

Пізніше він уточнив, що не має конкретної інформації та ґрунтується лише на тому, що бачив у мережі й чув від людей.

За словами Шейна Ф'юрі, якщо Джошуа справді залишився без тренера, то провести бій із Тайсоном 20 листопада буде складно.

Додатково увагу привертає те, що протягом останніх тижнів Джошуа також помічали з іншим колишнім тренером – Дерріком Джеймсом, повідомляє Fight Club 24/7.

Ситуацію ускладнює й критика, яка пролунала на адресу команди Усика після останнього бою Джошуа проти Крістіана Пренги у липні. Британець переміг албанця нокаутом у другому раунді, однак у першій трихвилинці двічі побував у нокдауні. Такий старт поєдинку та робота його кутка викликали чимало запитань у багатьох у боксі.