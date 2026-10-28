Ексчемпіон світу приголомшив прогнозом на мегабій Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу Рой Джонс поділився думками щодо майбутнього поєдинку між британськими ексчемпіонами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку боксера, результат протистояння залежатиме від того, чи вдасться комусь із суперників нокаутувати опонента, чи бій перейде у тактичне протистояння.

Він наголосив, що не віддає переваги жодному з боксерів, адже обидва зробили значний внесок у розвиток боксу та подарували вболівальникам чимало яскравих поєдинків. Про це повідомляє Boxing News.

Рой Джонс назвав умову, за якої Джошуа може нокаутувати Ф'юрі

За словами американця, якщо долю поєдинку вирішить нокаут, він схиляється до перемоги Джошуа.

Що стосується Ф'юрі, то він завжди був бійцем, який, здається, здатен знайти вихід із будь-якої ситуації. Я знаю, що він добре вміє пристосовуватися та знаходити рішення, тому в цьому плані перевагу варто віддати йому. Але водночас у "Ей-Джея" достатньо потужності, щоб нокаутувати його,

– заявив Джонс.

Водночас у разі тактичної боротьби та необхідності адаптуватися до дій суперника перевагу, на його думку, матиме Ф'юрі.

Якщо все вирішиться нокаутом, думаю, що Ентоні нокаутує його. Але якщо хтось зможе розгадати суперника, то, на мою думку, це буде Ф'юрі,

– підсумував колишній чемпіон.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Довгоочікуване протистояння британських зірок заплановане на 11 грудня. Поєдинок, на який уболівальники чекали близько десяти років, матиме особливе значення для обох боксерів.

На кону стоятимуть вакантний титул чемпіона світу за версією WBA Super у надважкій вазі та спеціальний символічний пояс Battle of Britain ("Битва за Британію").

Ексклюзивним транслятором поєдинку стане стримінгова платформа Netflix, яка покаже бій наживо в усьому світі, зокрема в Україні. Для передплатників сервісу трансляція буде доступна без додаткової плати.

Обидва боксери підходять до зустрічі після перемог у проміжних поєдинках улітку. Ф'юрі достроково здолав Маріуша Ваха, а Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу.

Ф'юрі раніше заявляв про намір після перемоги над співвітчизником завершити трилогію з українцем Олександром Усиком.