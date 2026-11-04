У США заявили, що бій Ф'юрі – Джошуа не відбудеться

Колишній чемпіон світу WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер висловився щодо протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Американський боксер засумнівався, що довгоочікуваний поєдинок між британцями взагалі відбудеться.

На його думку, активна промокампанія ще не гарантує проведення бою. Про це повідомляє Boxing News.

Вайлдер засумнівався, що бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться, але назвав свого фаворита

За словами Вайлдера, ситуація навколо майбутнього протистояння викликає в нього підозри.

Не думаю, що цей бій відбудеться. Я бачив, що вони вже займаються його промоцією та всім іншим, але навіть з боку Джошуа все це виглядає дуже підозріло. Я давно маю справу з цими людьми й знаю, як вони працюють. Я здивуюся, якщо поєдинок таки відбудеться. Але якщо це станеться, то, на мою думку, Джошуа переможе за очками або нокаутом в одному з пізніх раундів. Думаю, це буде нокаут в одинадцятому раунді,

– сказав він.

Нагадаємо, протистояння Ф'юрі та Джошуа заплановане на 11 грудня. Поєдинок має відбутися на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс).

На кону стоятиме вакантний титул WBA Super у надважкій вазі, а також символічний пояс Battle of Britain. Трансляцію бою для глядачів у всьому світі планують забезпечити через стримінгову платформу Netflix.

Обидва британці підходять до протистояння після переможних виступів. Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі здобув перемоги над Махмудовим та Вахом.

Своєю чергою, Олександр Усик раніше оцінив шанси британців як рівні, зазначивши, що це протистояння має визначити "єдиного короля Великої Британії".