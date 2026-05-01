Відома співачка може зірвати бій Ф'юрі – Джошуа: з'явилися сенсаційні деталі

Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі нещодавно дійшли згоди щодо поєдинку, який фанати боксу чекають останнє десятиліття. Однак зустріч боксерів під загрозою зриву через популярну співачку Дуа Ліпу.

Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, який організовує бій британців, припустив, що зустріч може опинитися під загрозою, якщо Дуа Ліпа не погодиться виступити в рамках промоції заходу. Як повідомляє BBC Sport, 30-річній співачці запропонували виступити, але вона відхилила пропозицію.

Як Дуа Ліпа впливає на бій Ф'юрі – Джошуа?

Дуа Ліпа – одна з найуспішніших поп-артисток світу, серед її світових хітів – New Rules, Don't Start Now та Levitating.

Як пише BBC, незрозуміло, чи заява Туркі була зроблена серйозно, чи жартома, але не очікується, що Дуа Ліпа братиме участь у боксерському заході, який повинен відбутися пізніше цього року.

Місце проведення поєдинку Ф'юрі проти Джошуа ще не визначено, хоча організатори віддають перевагу лондонському стадіону "Вемблі" у жовтні.

Зверніть увагу! Виступи музикантів на гучних боксерських поєдинках стали популярною традицією в останні роки. Репер Емінем супроводжував Терренса Кроуфорда до рингу під час його чемпіонського бою у напівсередній вазі проти Ерола Спенса-молодшого. Фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер виконав кілька пісень перед перемогою Даніеля Дюбуа над Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі" у 2024 році. А минулого року 50 Cent виступив під час виходу на ринг Кріса Юбанка-молодшого на його реванш з Конором Бенном. Дуа Ліпа має досвід виступу перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві, який відбувся у 2019 році.

Що про Дуа Ліпу кажуть у команді Ф'юрі?

Раніше журналіст Енді Скотт повідомив, що Туркі наполягає на виступі співачки, і це одна з вимог, яку потрібно владнати, щоб вечір боксу відбувся.

Видання Sky Sport пише, що вимога інвестора із Саудівської Аравії щодо Дуа Ліпи може стати несподіваним поворотом в організації бою. Але Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, не вважає, що це стане перешкодою для того, щоб поєдинок проти Джошуа врешті-решт відбувся.

Я дуже в цьому сумніваюся. Сподіваємося, що ніяких перешкод не буде і ми це зробимо. Це великий бій. Він нарешті відбудеться і приверне увагу всіх,

– заявив він.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа?

Зустріч Джошуа й Ф'юрі – це один з найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі за останнє десятиліття. В останні роки цей бій кілька разів намагалися організувати, але щоразу виникали нові труднощі.

Коли "Ей-Джей" у 2016 році вперше став чемпіоном світу, "Циганський король" відійшов від спорту. Згодом Тайсон відновив кар'єру й став чемпіоном світу за версією WBC завдяки перемозі над Деонтеєм Вайлдером.

Британці утримували всі титули у надважкій вазі: Джошуа мав пояси IBF, WBO та WBA, а Ф'юрі – WBC. Вони були близькі до того, щоб зустрітися у бою за звання абсолютного чемпіона світу, однак "Ей-Джей" двічі програв Усику, після чого українець здолав ще й Тайсона.

Розчарований у двох поразках від Усика 37-річний Ф'юрі вирішив завершити кар'єру у 2024 році, але повернувся у бокс 11 квітня 2026 року та переміг Арсланбека Махмудова.

Варто додати, що у 2025 році команди боксерів з Британії вели переговори про поєдинок, але з'явилася інша перешкода. Джошуа потрапив у смертельну аварію в Нігерії, в якій втратив двох друзів, та поставив кар'єру на паузу, а бій з Ф'юрі знову довелося відкласти.

У середу, 27 квітня, стало відомо, що Ентоні повертається на ринг, уклавши угоду на кілька боїв. Його першим суперником 25 липня стане Крістіан Пренга з Албанії. Саме після цього поєдинку наприкінці 2026 року очікується бій проти Ф'юрі.