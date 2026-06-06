Відомий промоутер поділився прогнозом на бій Ф'юрі – Джошуа

Цієї осені може відбутися захоплюючий бій, на який очікує чимало фанатів. Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі готуються зустрітися на рингу.

Промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо очікуваного мегафайту між двома британськими ексчемпіонами світу у надважкій вазі. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Що сказав Воррен про бій Джошуа – Ф'юрі?

Голова компанії Queensberry Promotions переконаний, що його клієнт здобуде дострокову перемогу завдяки психологічній вразливості суперника після його нещодавньої поразки.

Над Джошуа висить тінь того, що сталося в бою з Даніелем Дюбуа. Він буде дуже вразливим, якщо пропустить удар. Я думаю, що переможе Тайсон. Гадаю, Ф'юрі просто нокаутує його,

– заявив Воррен.

Промоутер зазначив, що впевненість у такому результаті йому дав саме останній перформанс Ентоні на рингу. За словами Воррена, Ф'юрі здатен повторити успіх Дюбуа ще швидше.

Ви бачили, як Джошуа бився з Дюбуа? Ось чому я такий впевнений. Я знав, що Даніель це зробить, і він це зробив. Переконаний, що Тайсон повторить це в найкоротший термін, як тільки намацає слабке місце суперника,

– підсумував менеджер.

Чи відбудеться бій Джошуа проти Ф'юрі?