"Найбільша угода": з'явилася інформація про гонорари за бій Ф'юрі – Джошуа

Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі у 2026 році мають провести один з найбільш очікуваних поєдинків десятиліття. Хоча дата бою ще остаточно не визначена, з'явилася перша інформація про гонорари боксерів.

Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, у коментарі talkSPORT Boxing вперше висловився про гонорари спортсменів. Передусім, відповідаючи на питання, чи буде заробіток обох боксерів однаковим, він сказав, що не знає, скільки отримає Джошуа.

Що відомо про гонорари за бій Ф'юрі – Джошуа?

Однак Воррен сказав, що його клієнт отримає "дуже великі гроші", але не назвав точну суму. У відповідь журналіст зазначив, що Джошуа та Ф'юрі – це два великі імена у боксі, тому їх гонорари мали б бути приблизно рівними.

На це промоутер Ф'юрі відповів: "Вони б не підписували контракт, якби їх не влаштовували умови. Умови є такими, як є. Бій відбудеться – і це все інше не має значення".

На великий розмір гонорарів натякнув і промоутер Джошуа – Едді Гірн. У своєму інстаграмі він зазначив, що це найбільша угода, яку він коли-небудь укладав.

Скільки Ф'юрі заробив раніше?

Зазначимо, що зустріч британських бійців організовує Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх. Він же стояв за організацією попереднього бою Тайсона проти росіянина Арсланбека Махмудова.

Як повідомили ЗМІ, за попередній бій "Циганський король" отримав 25 мільйонів доларів, однак був вимушений сплатити понад 11 мільйонів доларів податку.

Ба більше, Турків організовував для Ф'юрі два поєдинки з Олександром Усиком у 2024 році. У першому поєдинку, як повідомило видання The Independent, розподіл гонорарів відбувся у співвідношенні 70% – 30% на користь Ф'юрі. Британець заробив приблизно 105 мільйонів доларів, тоді як Усик – 45 мільйонів.

У реванші бійців співвідношення у розподілі грошей було на користь Усика: 55% – 45%. Як повідомляла Marca, український боксер отримав 104,5 мільйона, тоді як Ф'юрі 85,5 мільйона доларів.

Ф'юрі проти Джошуа: більше про бій

27 квітня з'явилася інформація, що 36-річний Джошуа повертається на ринг після того, як наприкінці 2025 року потрапив у смертельну аварію у Нігерії. "Ей-Джей" уклав угоду на кілька боїв.

Першим його суперником 25 липня стане албанець Крістіан Пренга, який досі на професійному рингу програв тільки один бій, а решту виграв нокаутом. Після проміжного поєдинку Джошуа має зустрітися з Ф'юрі.

Видання Sky Sports у статті про Джошуа та Ф'юрі зазначає, що це два найвідоміші імена британського боксу. Тому їх поєдинок – це найбільш очікувана подія у світі боксу, зокрема у Британії.

Додамо, що журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що протистояння бійців має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Після цього Френк Воррен заявив, що зустріч, швидше за все, відбудеться у жовтні, інформує TalkSPORT.

Однак Туркі вирішив розвіяти всі спекуляції та наголосив, що ані місце, ані дата поєдинку досі не визначені, інформує The Ring.