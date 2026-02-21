Суперником Ф'юрі замість Усика може стати боксер, який пережив велику трагедію
- Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі можуть зустрітися на ринзі, якщо Джошуа вирішить продовжити кар'єру після смертельної аварії в Нігерії.
- Ф'юрі планує повернення на ринг після річної перерви, зокрема його бій з Арсланбеком Махмудовим запланований на 11 квітня.
Один з найбільш очікуваних поєдинків останнього десятиліття таки може відбутися. Колишні чемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі можуть зійтися на ринзі.
Як пише Sky Sport, боксери планували бій на 2026 рік, однак смертельна аварія, в яку Джошуа потрапив у Нігерії, все перекреслила. Тепер же потенційне повернення "Ей-Джея" влітку може вивести його на зустріч з Ф'юрі.
Чи відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?
Промоутер Френк Воррен заявив, що доля поєдинку залежить від того, чи продовжить Джошуа кар'єру.
Єдина людина, яка може вирішити, чи хоче він продовжувати битися, – це він сам. Я не знаю, чи хоче він це робити. Він дуже багатий чоловік. Можливо, він це зробить, а можливо, і ні, хто знає? Але саме таким був його намір,
– зазначив промоутер.
Так само Воррен сказав, що не заохочував Ф'юрі до повернення. За його словами, Тайсон сам вирішує, з ким битися, але категорично проти поєдинків з блогерами, як-от Джейк Пол.
Додамо, що Джошуа в попередньому бою, як йдеться на сайті BoxRec, переміг Пола.
Що далі для Ф'юрі?
Ф'юрі повернеться після річної перерви та 11 квітня битиметься з росіянином Арсланбеком Махмудовим на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.
Як пише Sky Sport, якщо "Циганський король" виграє, то матиме кілька варіантів на майбутнє. Зокрема, для Тайсона може бути привабливою зустріч з переможцем бою за титул чемпіона світу WBO у важкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.
Також Ф'юрі хотів би провести третій поєдинок з об'єднаним чемпіоном Олександром Усиком. Однак експерти сумніваються, що Тайсон може бути цікавим варіантом для українця, який планує завершити кар'єру.
Коли може відбутися бій Джошуа та Ф'юрі?
Едді Гірн, промоутер Джошуа, підтвердив, що зустріч з Ф'юрі відклали через аварію, в якій "Ей-Джей" втратив двох тренерів.
За його словами, повернення Джошуа на ринг очікується наприкінці літа, але бій з Ф'юрі може відбутися не раніше кінця 2026 року або початку 2027 року.