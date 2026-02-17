Під час пресконференції 37-річний Ф'юрі заявив, що нокаутує Махмудова. Ба більше, британець зазначив, що йому не терпиться якнайшвидше дати волю своїм кулакам.

У якому Ф'юрі обіцяє нокаутувати Махмудова?

Хоча "Циганський король" сказав, що росіянин несе реальну загрозу, він впевнений, що нокаутує суперника правим ударом у шостому раунді.

Не можу дочекатися, коли вмажу йому по обличчю. Через чотири раунди його обличчя буде як обробна дошка у м'ясника... Він зрозуміє, наскільки я насправді легендарний,

– сказав Ф'юрі.

Росіянин ніяк не відреагував на погрози Тайсона, однак запевнив, що фанати з Британії полюблять його після поєдинку, інформує The Ring.

Додамо, що суперники провели першу дуель поглядів.

Що відомо про повернення Ф'юрі?

Боксер з Британії вирішив завершити кар'єру після двох поразок Олександру Усику у 2024 році. Та на початку 2026 року Ф'юрі перервав "боксерську пенсію" та оголосив про повернення у спорт.

Уже 11 квітня у Лондоні він проведе поєдинок проти Махмудова. За даними BoxRec, росіянин провів 23 бої на професійному рингу, в яких здобув 21 перемогу та двічі програв.

"Циганський король" переслідує відразу дві мети:

стати триразовим чемпіоном світу в боксі;

отримати другий реванш проти Усика.

Френк Воррен, промоутер боксера, розповів, що після свого повернення на ринг Ф'юрі націлений на бій з непереможним українцем. Як відомо, Тайсон не змирився з поразками й навіть стверджує, що сам Усик благатиме його про поєдинок.

Деякі експерти вважають, що Тайсону не варто знову битися з українцем. Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган зазначив, що Усик знає відповіді на всі завдання Ф'юрі.

Додамо, що в команді британця також готові розглянути поєдинок проти чемпіона WBO Фабіо Вордлі.