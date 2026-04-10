Про це в інтерв'ю виданню The Ring говорив сам Ф'юрі. Він вважає Махмудова небезпечним опонентом.

Що відомо про бій Ф'юрі – Махмудов?

Тайсон Ф'юрі повертається на ринг уперше з 2024 року. Тоді він двічі за один рік поступився Олександру Усику. До того ж перша поразка українцю стала для британця першою на професійному ринзі. Після того, як у грудні Ф'юрі програв Усику вдруге він учергове оголосив про завершення кар'єри.

Про своє повернення в професійний спорт боєць із Манчестера оголосив наприкінці січня 2026 року. Він зізнався, що після довгої відсутності не знайшов кращого заняття, ніж професійний бокс. І між іншим британець досі інтригує можливістю проведення третього бою проти Олександра Усика.

Махмудова називають ідеальним опонентом для повернення Тайсона на ринг. Британець вважає свого суперника небезпечним. Він провів 21 поєдинок і всі свої 19 перемог здобув нокаутом. Однак у його активі є 2 поразки, стільки ж й у Ф'юрі.

Видання vRINGe називає Махмудова андердогом у протистоянні. На думку оглядача, він буде намагатись якомога швидше скорочувати дистанцію до суперника, після чого буде нав'язувати не бокс, а бійку та клінчі, адже це може бути його ключемо до успіху, але вже після 7 раунду він утомиться та програє.

Коли та де відбудеться бій?

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі й Арсланбеком Махмудовим відбудеться на батьківщині британця, на його території, а саме в Лондоні. Бій прийматиме стадіон "Тоттенгем Готспур Стедіум". Ця арена вміщує понад 60 тисяч глядачів на футбольних матчах, тобто, на боксі їх може бути ще більше.

Подія запланована на суботу, 11 квітня. Традиційно для таких подій спочатку буде багато поєдинків в андеркарді. Вихід головних зірок на ринг запланований ближче до опівночі. У прямому етері шоу покаже стрімінгова платформа Netflix.

