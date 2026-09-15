"Кінцева мета – красиве шоу": Макс Діденко про останній бій Усика та поєдинок Ф'юрі – Джошуа

Боксерський світ очікує на кілька надзвичайно цікавих протистоянь. Серед них – довгоочікуваний бій між британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, поєдинок Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером, а також потенційна третя зустріч українця з Ф'юрі.

Боксерський світ очікує на кілька надзвичайно цікавих протистоянь. Серед них – довгоочікуваний бій між британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, поєдинок Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером, а також потенційна третя зустріч українця з Ф'юрі.

24 Канал поспілкувався з автором ютуб-каналу "Тайк Майсон" Максом Діденком про фаворитів потенційних протистоянь, можливих суперників боксерів, а також про те, які з цих поєдинків справді можуть відбутися, а які залишаться лише на рівні розмов.

Джошуа – Ф'юрі: команди поки не узгодили місце бою

Близько 10 років тому Ф'юрі та Джошуа стрімко злетіли на вершину. Наприкінці 2015 року Ф'юрі сенсаційно переміг Володимира Кличка, а у 2016-му Джошуа завоював свій перший титул чемпіона світу за версією IBF. Відтоді вболівальники чекали на їхнє очне протистояння.

Найближче до організації бою боксери були у 2021 році – сторони навіть підписали контракт на поєдинок у Саудівській Аравії. Однак американський суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій із Деонтеєм Вайлдером. Поки британець боксував з американцем, Джошуа захищав свої титули проти Усика та зазнав поразки. Згодом Усик переміг Джошуа вдруге, остаточно відклавши перспективу "Бою Британії".

На початку 2026 року Ф'юрі відновив кар'єру після чергового рішення завершити виступи. Після майже дворічної паузи та двох поразок від Усика у 2024 році британець повернувся на ринг і переміг Арсланбека Махмудова у Лондоні та досвідченого поляка Маріуша Ваха в Таїланді.

Джошуа також повернувся до виступів у 2026 році після тривалої паузи та відновлення від травм. Перший бій року він завершив перемогою, нокаутувавши Крістіана Пренґу вже у другому раунді. Перед цим, наприкінці 2025-го, у Нігерії сталася смертельна ДТП, у якій загинули двоє його тренерів.

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа / Фото Getty Images

Тепер команди боксерів працюють над організацією довгоочікуваного протистояння. Пріоритетними датами називають 4 або 11 грудня, хоча остаточної домовленості щодо проведення бою наразі немає. Раніше серед можливих дат також було 20 листопада.

Водночас залишається відкритим питання щодо місця проведення бою. За словами Діденка, команда Ф'юрі погодилася провести поєдинок у США – саме цього хоче організатор Туркі Аль-Шейх. Натомість команда Джошуа продовжує наполягати на проведенні бою у Великій Британії.

На сьогодні немає остаточної відповіді, чи буде цей бій. Усі його дуже чекають, усі його дуже хочуть побачити наприкінці року. Але немає 100% впевненості в тому, що він відбудеться,

– сказав Діденко.

За його словами, серед потенційних варіантів місця проведення можуть розглядатися Уельс або Ірландія. Проте остаточного рішення щодо локації та дати наразі немає.

Джошуа ще не розпочав підготовку

Ще однією проблемою для організації бою може стати підготовка Джошуа. Ф'юрі, як стверджує Діденко, вже тривалий час готується до можливого поєдинку, тоді як його потенційний суперник ще не розпочав тренувальний кемп.

Його команда ще не зібралася, і ще нічого не почалося. Враховуючи, що на підготовку треба близько трьох місяців, то не факт, що вони взагалі встигнуть на грудень провести цей бій,

– зазначив він.

Він також поділився своїм прогнозом на потенційний поєдинок. На його думку, Ф'юрі матиме перевагу над Джошуа.

Для мене 60 на 40 фаворит – Тайсон Ф'юрі. Він, нехай і опиняється в нокдаунах, нехай і падає, але після того встає і боксує подекуди ще краще. Натомість Ентоні Джошуа дуже погано тримає удар, а в хевівейті, зокрема проти Тайсона Ф'юрі, це може бути дуже важливим,

– пояснив Діденко.

Серед інших переваг Ф'юрі він назвав його рухливість, мобільність та більш зіграну команду, з якою британець працює вже понад п'ять років. За його словами, команда Джошуа, до якої входять українські фахівці, поки не настільки добре взаємодіє з боксером.

Нагадаємо, що головним "кривдником" британських чемпіонів став українець Усик, який перемагав і Джошуа, і Ф'юрі.

Ентоні Джошуа та Олександр Усик / Фото Getty Images

Джошуа двічі поступився Усику у 2021 та 2022 роках, а Ф'юрі програв українцю двічі у 2024-му. Водночас Джошуа зазнавав поразки від Енді Руїса-молодшого у 2019 році, але в реванші повернув титули WBA, WBO та IBF. У вересні 2024-го його достроково переміг Даніель Дюбуа.

Серед найвідоміших суперників Ф'юрі – Деонтей Вайлдер, якого британець двічі зупинив після нічиєї у першому бою, Ділліан Вайт та Дерек Чісора, якого Ф'юрі перемагав тричі.

Обидва британці також мають спільну знакову перемогу над легендою українського боксу Володимиром Кличком.

Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

Що відбувається з тренерським штабом Джошуа

Останнім часом у медіа почали обговорювати можливі зміни у тренерському штабі Джошуа напередодні потенційного бою з Ф'юрі.

Британського боксера помітили у тренувальних залах його колишніх наставників – Дерріка Джеймса та Бена Девісона. Це породило припущення, що Джошуа може відновити співпрацю з одним із них.

Наприкінці 2025 року Джошуа приєднався до тренувального табору Усика, де його наставником став відомий український фахівець Єгор Голуб. Під його керівництвом британець провів два поєдинки, здобувши дострокові перемоги над Джейком Полом та Крістіаном Пренґою.

Ентоні Джошуа та Єгор Голуб / Фото з інстаграму Єгора Голуба

Водночас роботу команди критикують, зокрема через дії кута під час серпневого поєдинку з албанцем. Попри перемогу, Джошуа двічі опинявся у нокдауні, що й стало приводом для критики. Представник команди Усика Сергій Лапін, зі свого боку, назвав подібні закиди безпідставною балаканиною.

Втім, інформацію про зміну тренерського штабу спростував Діденко.

Він нікуди не пішов. Поки що це все вигадки медіа,

– сказав він.

Ф'юрі може втретє зустрітися з Усиком

Якщо Ф'юрі не зможе домовитися про поєдинок із Джошуа, у нього може з'явитися інший гучний варіант – третій бій проти Усика.

Як зазначив Макс Діденко, Усик раніше заявляв, що планує провести ще один бій у своїй кар'єрі. На думку експерта, українець може розглядати масштабний поєдинок із Ф'юрі як можливість завершити кар'єру на високій ноті та заробити значні кошти.

Водночас головною метою Ф'юрі та Джошуа наразі залишається проведення бою один з одним. Якщо сторонам вдасться домовитися, третя зустріч Усика та Ф'юрі, ймовірно, втратить актуальність.

Залежить від того, чи Ф'юрі та Джошуа домовляться про свій бій. Олександр Усик оголосив, що в нього залишився один поєдинок, і в нього, як мені здається, кінцева мета – провести якесь велике, красиве шоу і наостанок заробити багато грошей. Тайсон Ф'юрі є в когорті тих боксерів, на яких можна заробити багато грошей,

– сказав Діденко.

За його словами, якщо переговори між Ф'юрі та Джошуа завершаться безрезультатно, бій Усик – Ф'юрі-3 теоретично може відбутися. Водночас українець має й інші потенційні варіанти, серед яких поєдинок із Вайлдером.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик / Фото Getty Images

Усик – Вайлдер: можливий бій у 2027 році

Усик може провести наступний поєдинок проти колишнього чемпіона світу Вайлдера. Найбільш логічною локацією для потенційного бою наразі називають США, а орієнтовною датою – березень 2027 року.

Водночас остаточної домовленості між сторонами поки немає. За словами Діденка, переговори щодо можливого поєдинку між Усиком та Вайлдером уже відбувалися, однак до фінального узгодження умов сторони ще не дійшли.

Для сторони Усика Вайлдер є на сьогодні пріоритетним варіантом для великого шоу в США. Там є платоспроможна аудиторія, можна зібрати немаленьку арену, і люди підуть й на Деонтея Вайлдера,

– сказав він.

За його словами, Усик не планує виходити в ринг до кінця 2026 року. При цьому бій із Вайлдером не є єдиним варіантом для українця. Серед можливих альтернатив він назвав поєдинок проти Тайсона Ф'юрі або реванш із Ріко Верховеном.

Свій останній бій Усик провів у травні в Єгипті, де переміг нокаутом у 11-му раунді відомого кікбоксера Верховена. Вайлдер, своєю чергою, після серії невдалих виступів повернувся до перемог, здолавши Дерека Чісору роздільним рішенням суддів.

Олександр Усик та Ріко Верховен / Фото Getty Images

Потенційний поєдинок із Вайлдером також може стати одним з останніх у професійній кар'єрі Усика. Головною метою українця, за словами Діденка, є організація масштабного шоу, яке матиме великий комерційний успіх. Водночас він вважає Усика явним фаворитом у можливому протистоянні. На його думку, шанси українця становлять приблизно 80% проти 20% у Вайлдера.

Єдиний аргумент Вайлдера – це його потужний, сильний удар, такий гарматний. Але він дуже помітний, і я думаю, що Олександр зможе його нівелювати,

– зазначив Діденко.

Для українців, звичайно ж, найбільший інтерес викликає останній бій Усика. Водночас протистояння між його колишніми суперниками також може привернути увагу як української, так і світової аудиторії.